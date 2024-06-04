SON DAKİKA | Galatasaray'da Erden Timur dönemi resmen bitti! Erden Timur'un sesi titredi 'içeriyi' işaret etti: Tutunacak dalım kalmadı!

Son dakika haberi: Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, düzenlediği basın toplantısında önümüzdeki dönemde, görev almayacağını duyurdu.

Timur, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Başka tutunacak bir dalım olsa, hiçbir şekilde bu kararı almazdım. Ne yaptığımı bilmiyorum. Söylenen şeyler çok ağır. Ne komisyonculuğumuz ne arsızlığımız ne hırsızlığımız hiçbir şey kalmadı. Taraftar bırakmamı istemiyor, bende istemiyorum ama hiçbir dal yok.

En son Galatasaray yenilince ağladığımda kocaman adamdım. Şu yaşa geldiğimde, yaşımı söylemeye utanıyorum, hala böyle misin demesini ablamın, unutamıyorum. Taraftar olarak Galatasaray'a bağlıyım, o şekilde geldim herkes gibi, o şekilde de görevimi devam ettirmeye çalıştım. Bu kadar iftirayı, samimiyetsizliği sayabilirim, Galatasaray edebinde anlatabilirim bunları. Ben insan olarak bu tip şeylere duyarlı olması gerektiğine inanıyorum.

Normal ben, haksızlığa çok çabuk tepki koyan, insani bir yanlış varsa orada durmayan, 10 yaşından beri arkadaşlarım dışında doğru düzgün arkadaş çevrem yoktur. Çevreme başka birisini almakta bile çok zorlanıyorum, çıkar ilişkilerinden dolayı. Aslında belki 1-2 ay sabredebileceğim bir yerde son 13-14 ayı aşkındır devam eden yoğun, planlı, kasıtlı, her noktasında yüzlerce kişi tarafından yapılan, binlerce insana ulaşan haksız, kasıtlı, organize iftiralara dayanmamın tek sebebi Galatasaray. Başka sebep yok.

Ben her türlü hatanın farkındayım, defalarca özür diledim. Ne yaptım diye düşününce kendi kendime, şunu gördüm. Sponsorlukla ilgili eleştiriliyorum. Erden futbolla ilgilenir, herkes diğer konularla. Öteki konular az söyleniyordu, bunlar da mesele değil. Anlatmak zorundayım şunu, ben kendi bireysel çevremle Galatasaray'a 40 milyon euro gibi bir sponsorluk imzalatmışım, benim sponsorluklarım dışında, şu son 1 senede 40 milyon euro. Bu sene sponsorlukların geldiği noktayı biliyorsunuz. Katkısı olan Niyazi Ağabey'e, İbrahim Hatipoğlu'na, Eray Bey'e teşekkürlerimi iletiyorum.

Bu sene 720 bin forma satıyoruz inşallah. Nike'ın süre anlaşmasından ötürü forma da bulunamıyorum. Bu sene formalar olsa 1 milyon forma satardık. Senelik 50 milyon dolara yakın bir fark var yeni anlaşmayla. Buna vesile oldum. Övündüğümüz birçok şey var. Mecidiyeköy, Florya... Bu projeleri geliştirerek Burak Başkan'ın önüne koydum. İnsanları tek tek ikna etmeye çalıştım.