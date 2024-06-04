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  4. SON DAKİKA | Galatasaray'da Erden Timur dönemi resmen bitti! Erden Timur'un sesi titredi 'içeriyi' işaret etti: Tutunacak dalım kalmadı!

SON DAKİKA | Galatasaray'da Erden Timur dönemi resmen bitti! Erden Timur'un sesi titredi 'içeriyi' işaret etti: Tutunacak dalım kalmadı!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
04.06.2024 11:12
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Son dakika haberi: Galatasaray'da Erden Timur dönemi resmen sona erdi. Düzenlediği basın toplantısında konuşan Timur, önümüzdeki dönemde görev almayacağını söyledi. Yer yer sesinin titrediği, gözlerinin dolduğu görülen Timur, "Ben de bırakmam hiç istemiyorum ama hiç tutunacak dalım kalmadı. Yapılanlar içeriden olduğu vakit bunun çaresi olmuyor." diye konuştu.

SON DAKİKA | Galatasaray'da Erden Timur dönemi resmen bitti! Erden Timur'un sesi titredi 'içeriyi' işaret etti: Tutunacak dalım kalmadı!

Son dakika haberi: Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, düzenlediği basın toplantısında önümüzdeki dönemde, görev almayacağını duyurdu.

Timur, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

  • Elimde olmayan nedenlerden dolayı 1 aydır gündemi meşgul ettiğim için tüm kamuoyundan özür diliyorum.

"BANA GÖNDERİLEN ŞAHSİ MESAJLARI, OKUSANIZ AĞLARSANIZ"

  • Konu şuna döndü, nazlandı falan. Öyle olmadı. İzah edeceğim. Şampiyonluk gününe kadar kimse böyle bir şey diyemezdi. Reddederdim. Şampiyonluk en önemli şey. 2 gün sonra açıklayabilirdim ama öyle değil. Süreç uzadıkça zarar verdiğimi bile bile devam etmem gerekiyordu. Yazılı açıklamadan basın toplantısına dönmemin nedeni bana gönderilen şahsi mesajları, okusanız ağlarsanız, bunlar camiadan önemli insanlar, özellikle göndermişler. sosyal medyadaki bol takipçili hesaplara, bu şeyleri göndererek, biz kaç yaşında insanlarız, bizleri de reddediyor, bu işin altında başka bir iş var diye herkese bir servis.

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"YAPILANLAR İÇERİDEN OLDUĞU VAKİT BUNUN ÇARESİ OLMUYOR"

  • İftiralara, haksızlıklara 14 ay dayanmamın tek sebebi Galatasaray'dı. Bu dışarıdan, rakiplerin yaptığı bir şey değil. Bunlardan hiçbir sıkıntı duymam. Ama içeriden olduğu vakit bunun çaresi olmuyor.

"TUTUNACAK DALIM KALMADI"

  • Başka tutunacak bir dalım olsa, hiçbir şekilde bu kararı almazdım. Ne yaptığımı bilmiyorum. Söylenen şeyler çok ağır. Ne komisyonculuğumuz ne arsızlığımız ne hırsızlığımız hiçbir şey kalmadı. Taraftar bırakmamı istemiyor, bende istemiyorum ama hiçbir dal yok.

  • Bu kişiler Galatasaray'ı düşünmüyorlar. Kıskançlık, ileride potansiyel başkan olabilir fikirleri... Bir ayağımızın tökezlemesi bekleniyor.

"DAYANMAMIN TEK SEBEBİ GALATASARAY"

  • En son Galatasaray yenilince ağladığımda kocaman adamdım. Şu yaşa geldiğimde, yaşımı söylemeye utanıyorum, hala böyle misin demesini ablamın, unutamıyorum. Taraftar olarak Galatasaray'a bağlıyım, o şekilde geldim herkes gibi, o şekilde de görevimi devam ettirmeye çalıştım. Bu kadar iftirayı, samimiyetsizliği sayabilirim, Galatasaray edebinde anlatabilirim bunları. Ben insan olarak bu tip şeylere duyarlı olması gerektiğine inanıyorum.

  • Normal ben, haksızlığa çok çabuk tepki koyan, insani bir yanlış varsa orada durmayan, 10 yaşından beri arkadaşlarım dışında doğru düzgün arkadaş çevrem yoktur. Çevreme başka birisini almakta bile çok zorlanıyorum, çıkar ilişkilerinden dolayı. Aslında belki 1-2 ay sabredebileceğim bir yerde son 13-14 ayı aşkındır devam eden yoğun, planlı, kasıtlı, her noktasında yüzlerce kişi tarafından yapılan, binlerce insana ulaşan haksız, kasıtlı, organize iftiralara dayanmamın tek sebebi Galatasaray. Başka sebep yok.

  • Ben her türlü hatanın farkındayım, defalarca özür diledim. Ne yaptım diye düşününce kendi kendime, şunu gördüm. Sponsorlukla ilgili eleştiriliyorum. Erden futbolla ilgilenir, herkes diğer konularla. Öteki konular az söyleniyordu, bunlar da mesele değil. Anlatmak zorundayım şunu, ben kendi bireysel çevremle Galatasaray'a 40 milyon euro gibi bir sponsorluk imzalatmışım, benim sponsorluklarım dışında, şu son 1 senede 40 milyon euro. Bu sene sponsorlukların geldiği noktayı biliyorsunuz. Katkısı olan Niyazi Ağabey'e, İbrahim Hatipoğlu'na, Eray Bey'e teşekkürlerimi iletiyorum.

  • Bu sene 720 bin forma satıyoruz inşallah. Nike'ın süre anlaşmasından ötürü forma da bulunamıyorum. Bu sene formalar olsa 1 milyon forma satardık. Senelik 50 milyon dolara yakın bir fark var yeni anlaşmayla. Buna vesile oldum. Övündüğümüz birçok şey var. Mecidiyeköy, Florya... Bu projeleri geliştirerek Burak Başkan'ın önüne koydum. İnsanları tek tek ikna etmeye çalıştım.


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