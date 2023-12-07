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  4. Erdoğan'la Ataman ne konuştu? Sosyal medyadaki iddialara yalanlama geldi: Hayal ürünü

Erdoğan'la Ataman ne konuştu? Sosyal medyadaki iddialara yalanlama geldi: Hayal ürünü

07.12.2023 23:08 | Son Güncelleme:
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Panathinaikos Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türk-Yunan dostluğu, spordaki rekabet ve basketbolun gelişimi üzerine konuştuklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı için Yunanistan'a gitmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda dönmeden önce Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğini ziyaret etti. Erdoğan burada Panathinaikos Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman ile de bir araya geldi.

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"MEMNUN OLDUM"

Deneyimli başantrenör, buluşmayla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir süre sohbet ettik. Türk-Yunan dostluğu, spordaki rekabet ve Türk basketbolunun gelişimi üzerine çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisiyle bir araya gelmekten mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAKİ İDDİALARA YALANLAMA

Ataman, sosyal medyada yer alan ve buluşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Panathinaikos'a yeniden Fenerbahçe'yi yenebilsin diye geldim" ifadesini kullandığı iddialarını yalanlayarak, "Tamamen yalan. Hayal ürünü. Böyle haberlere itibar edilmemeli. Cumhurbaşkanımız ile Türk-Yunan dostluğu ve basketbol üzerine konuştuk." diye görüş belirtti.

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Recep Tayyip Erdoğan Ergin Ataman da,
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