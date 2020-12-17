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Erdoğan Yılmaz: Bu maç bizim için çok anlamlı

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 17.12.2020 08:11 | Son Güncelleme

Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Erdoğan Yılmaz, Fenerbahçe maçının ardından, "Bu maç bizim için çok anlamlı. Bunu her zaman oynama şansımız yoktu" diye konuştu.

Erdoğan Yılmaz: Bu maç bizim için çok anlamlı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakasında Karacabey Belediyespor deplasmanda Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup oldu.

Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Erdoğan Yılmaz, Fenerbahçe'yi tebrik ederek, "Oyunun büyük bölümü 11’e 10 oynandığını için değerlendirmek istemiyorum. Biz alt lig takımı da olsak oyuna hakim gözüktük ama Fenerbahçe’nin daha etkili atakları var. Hatayspor’u eledikten sonra Fenerbahçe kurasını çektik ve lig motivasyonumuz düştü. Bu maç bizim için çok anlamlı. Bunu her zaman oynama şansımız yoktu. Oyuncularım çok mutlu. Takımımızın gücünü göstermek için büyük bir fırsat oldu. 19 puan farkla şampiyon olan takımı pek gösteremedik. Bugün en azından bunu göstermiş olduk. Fenerbahçe’ye teşekkür ettim. Çok anlamlı ve ince bir davranış. Keşke bu yaygınlaşsa. Çok hizmet eden arkadaşlar var. Fenerbahçe’ye futbolcu olarak hizmet ettim ama bugün teknik direktör olarak karşısındaydım. Forma hediye edilmesi çok anlamlıydı. Bundan sonrası için Fenerbahçe’ye başarılar diliyorum" dedi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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