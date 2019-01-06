SPOR

Eren Derdiyok'a Stuttgart, Hannover 96, Schalke 04 ve Sion talip

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.01.2019 11:25 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yollarını ayırma kararı aldıklarını dile getirdiği Eren Derdiyok'un Stuttgart, Hannover 96, Schalke 04 ve Sion'un talip olduğu belirtildi.

Eren Derdiyok'a Stuttgart, Hannover 96, Schalke 04 ve Sion talip

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçen günlerde futbolcular Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'un sezonun geri kalan kısmında kadro planlamalarında olmadığını açıklamıştı.

Sarı-kırmızılılar, ikinci devre hazırlıkları için Antalya'ya giderken iki futbolcu da kadroya dahil edilmemişti. Khalid Boutaib'i satan Evkur Yeni Malatyaspor'un göz diktiği Eren'e yurt dışından da talipler çıktı!

Alman basınından Stuttgarter Nachrichten'in haberine göre Bundesliga ekipleri Stuttgart, Hannover 96 ve Schalke 04 Eren Derdiyok'u takibe aldı. Bu sezon 13 lig maçında 7 gol, Şampiyonlar Ligi'nde de 4 maçta 2 gol kaydeden Eren'le üç Bundesliga ekibinin de ciddi şekilde ilgilendiği belirtildi.

"STUTTGART'A YAKIN"
Haberde Stuttgart'ın sportif direktörü Michael Reschke'nin Eren ile daha önce Leverkusen'de birlikte çalıştığı tecrübeli futbolcunun bu nedenle Stuttgart'a yakın olduğu kaydedildi. Alman ekiplerinin Eren transferindeki en büyük rakiplerinin ise İsviçre temsilcisi Sion olduğu da belirtildi.

PARTNERBurcunuz buysa dikkat! 2019 yılında başınıza öyle şeyler gelecek ki!Burcunuz buysa dikkat! 2019 yılında başınıza öyle şeyler gelecek ki!
G.Saray'ın yeni transferi 9 Ocak'ta Türkiye'deG.Saray'ın yeni transferi 9 Ocak'ta Türkiye'de
Serdar Aziz’in menajeri açıkladı!Serdar Aziz’in menajeri açıkladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eren derdiyok Galatasaray

En Çok Okunan Haberler

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

İçişleri Bakanlığı duyurdu. 294 bin Suriyeli dönüş yaptı

İçişleri Bakanlığı duyurdu. 294 bin Suriyeli dönüş yaptı

Rekor transfer resmen açıklandı

Rekor transfer resmen açıklandı

Ali Koç'tan Londra'da dev anlaşma!

Ali Koç'tan Londra'da dev anlaşma!

Pepe'nin yeni takımını açıkladı

Pepe'nin yeni takımını açıkladı

G.Saray'ın yeni transferi 9 Ocak'ta Türkiye'de

G.Saray'ın yeni transferi 9 Ocak'ta Türkiye'de

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Ve Ozan Kabak imzayı attı!

Ve Ozan Kabak imzayı attı!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Galatasaray'a transferde büyük şok

Galatasaray'a transferde büyük şok

G.Saray'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer!

G.Saray'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eren Derdiyok'a Stuttgart, Hannover 96, Schalke 04 ve Sion talip

Eren Derdiyok'a 4 takım talip!

Galatasaray'ın yeni transferi 9 Ocak'ta Türkiye'de

G.Saray'ın yeni transferi 9 Ocak'ta Türkiye'de

Haluk Canatar: Fenerbahçe, Serdar Aziz’in Galatasaray'dan alacağını karşılamaya hazır

Serdar Aziz’in menajeri açıkladı!

Garry Rodrigues 10 milyon 250 bin Dolar bedelle Al Ittihad'da

İşte Rodrigues'in transfer bedeli

Galatasaray'ın rakibi Benfica'ya şok suçlamalar

G.Saray'ın rakibi Benfica'ya şok

Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu

İşte Cimbom'un kamp kadrosu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.