Eren Kaşıkçı kimdir, nereli? MasterChef Eren Kaşıkçı kaç yaşında, evli mi?

Adını finale ilk yazdıran isim olan Eren Kaşıkçı'nın hayatı merak ediliyor. Programın başından beri, çıkardığı tabaklarla şefleri etkileyen Eren Kaşıkçı Instagram'da, 'kizilsakalinmutfag' kullanıcı adı ile 194 bin takipçisine paylaşım yapıyor. İşte merak edilenler...

MASTERCHEF EREN KAŞIKÇI KİMDİR?

1989 Kırıkkale doğumlu Eren Kaşıkçı 32 yaşındadır. Aslen Tokatlı olan Kaşıkçı'nın bir kardeşi var. Babası asker annesi ise ev hanımıdır. Evli ve bir çocuk babası olan Eren Kaşıkçı yarışmaya Gökçeada'dan katıldı.Eğitim hayatını 19 Mayıs Üniversitesi Turizm Bölümü'nde tamamladı. 2012-2013 yıllarında özel bir aşçılık okulunda profesyonel eğitim aldı. Kaşıkçı, Gökçeada'da bir otelde şeflik yapıyor.



