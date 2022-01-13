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Eren Kaşıkçı kimdir, nereli? MasterChef Eren Kaşıkçı kaç yaşında, evli mi?

13.01.2022 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın yer aldığı MasterChef'in iddialı yarışmacılarından biri olan Eren Kaşıkçı, ilk finalist oldu. Tavırları ve performansıyla dikkat çeken Eren Kaşıkçı, finalde Hasan Biltekin ile yarışacak. Peki Eren Kaşıkçı kimdir, nereli?

Eren Kaşıkçı kimdir, nereli? MasterChef Eren Kaşıkçı kaç yaşında, evli mi?

Adını finale ilk yazdıran isim olan Eren Kaşıkçı'nın hayatı merak ediliyor. Programın başından beri, çıkardığı tabaklarla şefleri etkileyen Eren Kaşıkçı Instagram'da, 'kizilsakalinmutfag' kullanıcı adı ile 194 bin takipçisine paylaşım yapıyor. İşte merak edilenler...

Eren Kaşıkçı kimdir, nereli? MasterChef Eren Kaşıkçı kaç yaşında, evli mi?

MASTERCHEF EREN KAŞIKÇI KİMDİR?

1989 Kırıkkale doğumlu Eren Kaşıkçı 32 yaşındadır. Aslen Tokatlı olan Kaşıkçı'nın bir kardeşi var. Babası asker annesi ise ev hanımıdır. Evli ve bir çocuk babası olan Eren Kaşıkçı yarışmaya Gökçeada'dan katıldı.Eğitim hayatını 19 Mayıs Üniversitesi Turizm Bölümü'nde tamamladı. 2012-2013 yıllarında özel bir aşçılık okulunda profesyonel eğitim aldı. Kaşıkçı, Gökçeada'da bir otelde şeflik yapıyor.

Eren Kaşıkçı kimdir, nereli? MasterChef Eren Kaşıkçı kaç yaşında, evli mi?

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Masterchef
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