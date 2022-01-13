Tahsin Küçük kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Tahsin Küçük elendi mi?

MasterChef'in jüri üyesi koltuğunda Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya oturuyor. Tahsin Küçük, TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te sezon boyunca kıyasıya mücadele etti. Son 3'e kalmayı başaran Tahsin Küçük, MasterChef'e 3. olarak veda etti. Tahsin Küçük kimdir? İşte detaylar...

MASTERCHEF TAHSİN KÜÇÜK KİMDİR?

15 Haziran 1997 Kocaeli doğumlu Tahsin Küçük 24 yaşındadır. Aslen Trabzonlu olan Küçük 7 senedir İstanbul'da yaşıyor. Küçük'ün sektöre adım atışında ailesinin payı büyük olmuş. Ulu Gazi İlköğretim okulundan sonra Yunus Emer Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne giden Küçük, sonrasında İstanbul'a geldi ve burada Okan Üniversitesi Gastronomi bölümünü tamamladı. 10 senedir bu sektörde olduğunu söyleyen Küçük, mutfağa 13 yaşındayken bulaşıkçı olarak girmiş.

Tahsin Küçük Instagram'da, 'tahsinkucukofficial' kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor ve 208 bin takipçisi bulunuyor.

Tahsin Küçük MasterChef'in 12 Ocak 2022 Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümünde, Hasan Biltekin ile yarıştı ve Biltekin'den 3 puan geride kalarak programa 3. olarak veda etti. MasterChef'te son 2'ye kalan isimler Hasan Biltekin ve Eren Kaşıkçı oldu.



