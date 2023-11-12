SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Erencan Yardımcı Pendikspor'u sırtlamaya devam ediyor... Galatasaray'ı bin pişman etti! Son 7 maçta 8 gol

Erencan Yardımcı Pendikspor'u sırtlamaya devam ediyor... Galatasaray'ı bin pişman etti! Son 7 maçta 8 gol

12.11.2023 15:31 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Pendikspor sahasında Samsunspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlanırken, İstanbul ekibinin tek golü son haftaların golcü ismi Erencan Yardımcı'dan geldi. İşte detaylar...

Erencan Yardımcı

Erencan Yardımcı

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Pendikspor Futbol
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Pendikspor deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'u tek golle mağlup ederken, İstanbul ekibine galibiyeti getiren gol karşılaşmanın 47. dakikasında 21 yaşındaki golcü Erencan Yardımcı'dan geldi.

Pendikspor'da kiralık olarak forma giyen eski Galatasaraylı bu sezon gösterdiği performansla Sarı-Kırmızılılar'ı adeta bin pişman etti.

SON 7 MAÇTA 8 GOL

F-FdISeXUAADKSm

Pendikspor forması giyen 21 yaşındaki Erencan Yardımcı son 7 resmi maçında 8. golüne imza atmış oldu.

Sivasspor: 1
San Marino U21: 3
Letonya U21: 1
Konyaspor: 1
Fenerbahçe: 0
İstanbulspor: 1
Samsunspor: 1

FALCAO'YA RAĞMEN A TAKIMA ALMIŞTI

281

Fatih Terim, Galatasaray'da son döneminde Falcao'ya rağmen Erencan Yardımcı'yı A Takıma yükseltmişti. O dönem oynanan Şampiyonlar Ligi'ndeki Club Brugge maçının 90+4'üncü dakikasında oyuna dahil olan Erencan Yardımcı formaya göz kırpmıştı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pendikspor'dan tek gollü galibiyet!Pendikspor'dan tek gollü galibiyet!
Oğlunu kaybetmişti! Naldo'ya ikinci acı haber..Oğlunu kaybetmişti! Naldo'ya ikinci acı haber..
Arda Güler'in sakatlığı sonrası büyük kriz! Kulüpten gönderildiArda Güler'in sakatlığı sonrası büyük kriz! Kulüpten gönderildi
Anahtar Kelimeler:
Pendikspor Erencan Yardımcı son dakika galatasaray Süper Lig galatasaraylı süper li iyet
En Çok Okunan Haberler
Fenomen arkadaşı cezaevinden gönderdiği haberi açıkladı! Bakın ne istedi

Fenomen arkadaşı cezaevinden gönderdiği haberi açıkladı! Bakın ne istedi

Arda Güler'in sakatlığı sonrası büyük kriz! Kulüpten gönderildi

Arda Güler'in sakatlığı sonrası büyük kriz! Kulüpten gönderildi

Düğündeki görüntülere yorum yağdı! "Yeni sektör ülkeye hayırlı olsun"

Düğündeki görüntülere yorum yağdı! "Yeni sektör ülkeye hayırlı olsun"

Yenilginin faturası Okan Buruk'a kesildi! "Akıl tutulması yaşıyor"

Yenilginin faturası Okan Buruk'a kesildi! "Akıl tutulması yaşıyor"

Eski G.Saraylı bin pişman etti! Son 7 maçta 8 gol...

Eski G.Saraylı bin pişman etti! Son 7 maçta 8 gol...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Sevgilisinin ihanetini genital bölgesinde çıkan uçukla öğrendi

Sevgilisinin ihanetini genital bölgesinde çıkan uçukla öğrendi

Arkadaşının adını bile Müge Anlı'da öğrendi! 'İsmi bu mu?’

Arkadaşının adını bile Müge Anlı'da öğrendi! 'İsmi bu mu?’

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.