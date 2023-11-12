Erencan Yardımcı Pendikspor'u sırtlamaya devam ediyor... Galatasaray'ı bin pişman etti! Son 7 maçta 8 gol

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Pendikspor deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'u tek golle mağlup ederken, İstanbul ekibine galibiyeti getiren gol karşılaşmanın 47. dakikasında 21 yaşındaki golcü Erencan Yardımcı'dan geldi.

Pendikspor'da kiralık olarak forma giyen eski Galatasaraylı bu sezon gösterdiği performansla Sarı-Kırmızılılar'ı adeta bin pişman etti.

SON 7 MAÇTA 8 GOL

Pendikspor forması giyen 21 yaşındaki Erencan Yardımcı son 7 resmi maçında 8. golüne imza atmış oldu.

Sivasspor: 1

San Marino U21: 3

Letonya U21: 1

Konyaspor: 1

Fenerbahçe: 0

İstanbulspor: 1

Samsunspor: 1

FALCAO'YA RAĞMEN A TAKIMA ALMIŞTI

Fatih Terim, Galatasaray'da son döneminde Falcao'ya rağmen Erencan Yardımcı'yı A Takıma yükseltmişti. O dönem oynanan Şampiyonlar Ligi'ndeki Club Brugge maçının 90+4'üncü dakikasında oyuna dahil olan Erencan Yardımcı formaya göz kırpmıştı.





