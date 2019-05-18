Ergen hallerine bakıp aldanmayın! Şimdi bambaşka insanlar

Ergenliğinizde en çok neyle savaştınız? Önüne geçemediğiniz kilolarla mı yoksa günden güne artan sivilcelerinizle mi? Cevap ne olursa olsun ergenlik çoğu kişi travmatik bir geçmişten ibaret ama asıl önemli olan şey ergenlikten sonra ne hale geldiğiniz...

Şimdi göreceğiniz fotoğraflardaki insanlar ergenlik dönemiyle şimdiki hallerini internetten paylaşıyor ve kesin olan bir şey var ki hiçkimseyi ergen haliyle yargılamamak lazım!

İşte 10 ile 17 yaşında birçok fiziksel kusura uğraşan ama daha sonraları güzellikleri ve yakışıklıklarıyla büyük değişime uğrayan insanların genç ve şimdiki halleri...



