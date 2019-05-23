Ergenlikte sigaraya başlamak, MS riskini artırıyor

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Sultan Tarlacı, Multiple Skleroz (MS) hastalığı ve tedavi yöntemleri hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. EN SIK GÖRÜLEN BAŞLANGIÇ BELİRTİSİ: DUYGUSAL ŞİKAYETLER “Multiple Skleroz, bağışıklık ya da bedenimizin savunma sisteminin sinir sistemini (beyin, omurilik) zedelemesi ve onu yabancı kabul ederek saldırması ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Normalde sinir sitemimiz, bağışıklık sisteminden uzakta, adeta saklı bir ortamdadır. Ancak, sebebini tam olarak anlayamadığımız nedenlerle, baştan ve kontrolden çıkan bağışıklık sistemimiz, kendi sinir sistemine saldırmakta ve hasarlar oluşturmaktadır” diyen Prof. Dr. Sultan Tarlacı, “Hasarların yerleşimine göre şikâyet ve bulgular da değişken olmaktadır. Hastalığın en sık başlangıç belirtisi duyusal-hisle ilgili şikâyetlerdir. Genellikle, elimi ayağımı hissetmiyorum değil de uyuşma-karıncalanma-keçelenme tarzında olur. Duyusal belirtiler, anlık izlenen belirtiler olarak hastaların %50-70’inde ortaya çıkar” şeklinde konuştu.

BU BELİRTİLERE DİKKAT! Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Sultan Tarlacı, Multiple Skleroz hastalığının duyusal belirtilerini şöyle sıraladı: -“Uyuşma -Karıncalanma -İğnelenme -His azalması -Gerilme -Uyuşturulmuşluk hissi -Kum üzerinde yürüme hissi -Kaşınma -Yanma -Elektriklenme -Yüze ani vuran elektrik çarpması -Boyundan sırta ve ayaklara ani elektrik çarpması şeklinde olabilir.” GÖZ KAYBI EN SIK GÖRÜLEN İKİNCİ BELİRTİ Duyusal şikâyetlerin ardından MS hastalığının en sık, güç (motor) kayıpları ile kendini gösterdiğini kaydeden Prof. Dr. Sultan Tarlacı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kuvvet ya da güç sorunları ile ilgili belirtiler, başlangıçta hastaların %32-40’ında görülmesine karşın, yıllar içerisinde %60 oranındaki hasta değişik ağırlıklarda güç kayıplarına maruz kalır. Bu doğrudan bir uzuvda kuvvet kaybı şeklinde olabileceği gibi, ‘ağırlaşma’, ‘sertleşme’, ‘direnç gösterme’ veya ‘ağrı’ şeklinde de olabilir. Bu tür belirtiler sıklıkla bacaklarda başlar. GÖRME KAYIPLARI MEYDANA GELİYOR Üçüncü sırada ise, görme kayıpları ya da bozuklukları ile (optik nörit = görme siniri iltihabı) kendini ortaya koyar. Bu hastaların %15-20’ünde başlangıç belirtisidir.

17 YAŞINDAN ÖNCE SİGARAYA BAŞLAMAK RİSKİ ARTIRIYOR Pek çok çalışmada MS’in başlangıç yaşı 29-32’dir. Kadınlarda, en sık ortaya çıktığı yaş erkeklere göre 5 yıl daha erkendir. Birincil ilerleyen tipte ise başlangıç yaşı 35-39 yaş ile biraz daha ileridir. Hastaların %5’inde ise başlangıç yaşı 8 yaşın altında ve 70 yaş üzerindedir. Genelde, bağışıklık sisteminden kaynaklanan tüm hastalıklar kadınlarda daha sık izlenir. MS’de de aynı durum söz konusudur. Kadın erkek oranı 1.77/1.00 kadardır. Yaklaşık kadınlarda 2 kat daha yüksek izlenir. MS köylü kadın ve erkeklerde daha nadirken, sosyo-ekonomik düzeyi yüksek kişilerde daha sıklıkla izlenir. Bu hem yerel olarak şehirlerde hem de dünya coğrafyasına bakıldığında aynı şekildedir. Bir araştırma sonucuna göre, 17 yaşından önce sigaraya başlamak MS gelişim riskini artırmaktadır.” GENETİK ETKİ VE ÇEVRESEL NEDENLERİN ETKİLEŞİMİ İLE ORTAYA ÇIKIYOR Multiple Skleroz hastalığının genetik etki ve çevresel nedenlerin etkileşimi ile ortaya çıktığını kaydeden Prof. Dr. Sultan Tarlacı,