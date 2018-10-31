Ergin Ataman: 5 yabancı kuralının yeterli olmadığını düşünüyorum

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, TRT Spor'da katıldığı programda açıklamalarda bulundu. Yabancı kuralı ile ilgili konuşan Ataman, “Kuralların belirlenmesi federasyonun işi. Benim için pasaportun önemi yok. Bir oyuncu Türk diye ben o oyuncuya daha fazla kredi veremem. İlk günden beri 5 yabancı 7 yerli kuralını yeterli olmadığını söylüyorum. Birçok takımda 35 dakika ortalamayla oynayan yabancı oyuncu var. Avrupa’da ve ligde ayrı ayrı oyuncuların oynamasını dezavantaj olarak görüyorum. 7-8 yabancı sahaya çıksın yabancılar kendi arasında değişsin. 1 veya 2 tane milli takımda sadece Türk olarak oynayabilecek olan oyuncu oynayabilsin” ifadelerini kullandı.

“Obradovic’in antrenör felsefesine saygım var”

Ataman, THY Euroleague’de kazandıkları Fenerbahçe maçı ile ilgili konuşarak, “Obradovic Avrupa’nın en iyi antrenörlerinden bir tanesi Türkiye’de olması büyük şans. Onunla karşılıklı oynadığın zaman o kadroyla mücadele edecek kadro varsa bu da benim için şans. Bir seri olursa bu seri sonunda sonuç ne olur onu görmek çok yanlış. Her maçı kazanmak için oynuyoruz. Büyük takımlar ve önemli koçlara karşı takımlar daha dikkatli olurlar. Son Fenerbahçe maçında daha iyi konsantre olduk. Ödevimizi iyi çalışıp bunu iyi uyguladık. Avrupa’nın en güçlü ve son 3 yılda final oynamış iskeleti aynı kadro. Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın gücüne saygım var. Obradovic’in antrenör felsefesine saygım var” şeklinde konuştu.