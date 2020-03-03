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Ergin Ataman'dan uçağa giriş sırasında yapılan aramaya tepki

BASKETBOL HABERLERİ  | 03.03.2020 11:27 | Son Güncelleme

THY EuroLeague'in 27. haftasında Maccabi FOX Tel Aviv ile karşılaşacak olan Anadolu Efes'te kafile, uçağa giriş sırasında didik didik arandı. Başantrenör Ergin Ataman bu duruma tepki gösterdi.

Ergin Ataman'dan uçağa giriş sırasında yapılan aramaya tepki

Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman, teknik heyet ve basketbolcular, İstanbul'dan Tel Aviv'e giden uçağa binmeden önce özel bir güvenlik şirketi tarafından aranırken, başantrenör Ergin Ataman bu duruma tepki gösterdi.

"BU MUAMELE TAM BİR SKANDAL"

İsrail'e birçok kez gittiklerini ancak bu durumla hiç karşılaşmadıklarını dile getiren deneyimli başantrenör, "Bize bu yapılan saygısızlık. Yıllardır Tel Aviv'e uçuyoruz, böyle bir şeyle hiç karşılaşmadık. Normal güvenlik kontrolleri yapılıyor, X-Ray cihazlarıdan herkes geçiyor, bunlar tamam ama sonrası uçağın kapısında yapılan bu muamele tam bir skandal" ifadelerini kullandı.

Güvenlik şirketi çalışanlarının; tüm oyuncuların ve kulüp personelinin üzerini teker teker aradığı ve bavullar ile çantaları açtırıp içlerine baktıkları görüldü.

Yetkililerden alınan bilgiye göre ise bu uygulamanın normal bir prosedür olduğu belirtildi. Tüm İsrail, ABD ve İngiltere uçuşlarında bu güvenlik uygulamasının tüm yolcular için yıllardır yapıldığı vurgulandı.

(DHA)

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