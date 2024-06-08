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Ergin Ataman diskalifiye edildi! Olympiakos - Panathinaikos maçında gerilim

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
08.06.2024 07:44
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Yunanistan Basketbol Ligi final serisinde Olympiakos ağırladığı Panathinaikos'u 92-86 yendi. Ergin Ataman, üst üste ikinci kez final serisinde oyundan diskalifiye edildi.

Ergin Ataman diskalifiye edildi! Olympiakos - Panathinaikos maçında gerilim

Yunanistan Basketbol Ligi final serisinde Olympiakos ile Panathinaikos karşı karşıya geldi. Olympiakos'un eski oyuncusu Sloukas'ın attığı sayının ardından gerilimin fitili ateşlendi.

TARAFTARA DÖNÜP ARMAYI GÖSTERDİ

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Sezon başında Olympiakos'tan Panathinaikos'a transfer olan Sloukas, attığı sayının ardından tribünlere dönerek Panathinaikos armasını gösterdi. Taraftarın sinirlendiği anlar parkeye de yansıdı.

ERGİN ATAMAN DİSKALİFİYE OLDU

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Maç boyunca taraftardan yoğun baskı yiyen Ergin Ataman, Issiah Canaan ile yaşadığı tartışma sonrası diskalifiye edildi.

ARAYA GİRMEK İSTEDİ

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Ergin Ataman ile Issiah Canaan arasındaki gerilimi azaltmak için araya girmeye çalışan Sloukas da nasibini aldı. Caanan, Sloukas'a para işareti yaptı ve gerilimin vitesini arttırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Panathinaikos Ergin Ataman olympiakos
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