Ergin Ataman diskalifiye edildi! Olympiakos - Panathinaikos maçında gerilim

Yunanistan Basketbol Ligi final serisinde Olympiakos ile Panathinaikos karşı karşıya geldi. Olympiakos'un eski oyuncusu Sloukas'ın attığı sayının ardından gerilimin fitili ateşlendi.

TARAFTARA DÖNÜP ARMAYI GÖSTERDİ

Sezon başında Olympiakos'tan Panathinaikos'a transfer olan Sloukas, attığı sayının ardından tribünlere dönerek Panathinaikos armasını gösterdi. Taraftarın sinirlendiği anlar parkeye de yansıdı.

ERGİN ATAMAN DİSKALİFİYE OLDU

Maç boyunca taraftardan yoğun baskı yiyen Ergin Ataman, Issiah Canaan ile yaşadığı tartışma sonrası diskalifiye edildi.

ARAYA GİRMEK İSTEDİ

Ergin Ataman ile Issiah Canaan arasındaki gerilimi azaltmak için araya girmeye çalışan Sloukas da nasibini aldı. Caanan, Sloukas'a para işareti yaptı ve gerilimin vitesini arttırdı.





