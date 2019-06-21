Ergin Ataman'ın Fenerbahçe Beko maçında yerinden kalkmaması dikkat çekti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 7. ve son maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko’yu 89-74 yenerek şampiyon olurken, Efes Başantrenörü Ergin Ataman’ın maç boyunca yerinden kalkmaması ise dikkat çekti.
Ataman, müsabaka boyunca yedek kulübesinde yerinde dururken, parkedeki oyunculara yardımcı antrenörleri müdahale etti.
Ergin Ataman ayrıca maç biter bitmez direkt soyunma odasına gitti.
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