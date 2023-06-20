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Ergin Ataman Yunan ekibi Panathinaikos'un başına geçti, bu imzayla basketbol tarihinde bir ilk yaşandı!

20.06.2023 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Efes ile yollarını ayıran Ergin Ataman'ın yeni adresi belli oldu. Tecrübeli koç Yunan ekibi Panathinaikos ile 2 yıllık anlaşmaya varırken, bu imzayla birlikte basketbol tarihinde bir ilk yaşandı. İşte detaylar...

Ergin Ataman Yunan ekibi Panathinaikos'un başına geçti, bu imzayla basketbol tarihinde bir ilk yaşandı!

Anadolu Efes'ten ayrılan Ergin Ataman'ın yeni takımı belli oldu. Yunan ekibi Panathinaikos, Ergin Ataman ile sözleşme imzalandığını duyurdu. Deneyimli çalıştırıcı ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

"BAŞARILI YILLARA DÖNME VAKTİ"

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İmza sonrası konuşan Ergin Ataman, "Panathinaikos, Avrupa'nın en büyük takımlarından biri ve şimdi başarılı yıllara dönme zamanı. Winner bir antrenörüm, son dört sezonda Avrupa basketbolunda büyük başarılar elde ettim. Şimdi bunları Panathinaikos ile tekrar edeceğim konusunda iyimserim." açıklamalarında bulundu.

TARİHTE BİR İLK

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Bu imzayla birlikte basketbol tarihinde de bir ilk yaşandı. Tarihte ilk kez bir Türk koç, bir Yunan ekibinin başına geçti.

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