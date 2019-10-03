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Ergün Penbe: Fenerbahçe'ye karşı güzel bir futbol seyrettirmek istiyoruz

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 03.10.2019 21:02 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Fenerbahçe ile eşleşen TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Tarsus İdman Yurdu'nun teknik direktörü Ergün Penbe, "Hem şehir hem de oyuncular açısından güzel bir eşleşme. Tabii ki Fenerbahçe ekonomik olarak bize göre daha üst seviyelerde ama futbolcularımızla beraber izleyicilere güzel bir futbol seyrettirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Ergün Penbe: Fenerbahçe'ye karşı güzel bir futbol seyrettirmek istiyoruz

Teknik direktör Ergün Penbe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fenerbahçe karşılaşmasının sahalarında oynanacak olmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Tarsus'ta önemli bir takımı ağırlayacaklarını kaydeden Penbe, "Hem şehir hem de oyuncular açısından güzel bir eşleşme. Tabii ki Fenerbahçe ekonomik olarak bize göre daha üst seviyelerde ama futbolcularımızla beraber izleyicilere güzel bir futbol seyrettirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Önceliğimiz oyunu çirkinleştirmeden güzel bir futbol sergilemek." ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ TABİİ Kİ KAZANMAK OLACAK"

Penbe, futbolculuğu dönemde Fenerbahçe'ye karşı birçok kez ter döktüğünü hatırlatarak, "Yıllarca Fenerbahçe'ye karşı oynadım. Bu sefer de takımımın başında Fenerbahçe'ye karşı mücadele etmek varmış. Umarım izleyenler için iyi bir maç olur. Hedefimiz tabii ki kazanmak olacak. Kazanamazsak da Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya kaybetmiş oluruz. Önemli olan rakibimizi burada iyi şekilde ağırlamak. Her iki takıma da başarılar diliyoruz." diye konuştu.

Tek maç eleme sistemine göre oynanacak 4. tur maçları, 29, 30 ve 31 Ekim'de yapılacak.

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