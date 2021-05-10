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Erguvan çiçeği reçeli sofralardaki yerini aldı! Hem rengiyle hem de lezzetiyle büyülüyor

Seray Üstün Seray Üstün
10.05.2021 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erguvan rengine ilham olan ve bahar aylarında yazlık beldelerini süsleyen erguvan çiçeği, hünerli ellerde kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden birine dönüşüyor.

Erguvan çiçeği reçeli sofralardaki yerini aldı! Hem rengiyle hem de lezzetiyle büyülüyor

Nisan ve mayıs aylarında çiçek açan, sahip olduğu eşsiz renk ve koku ile dikkat çeken erguvan çiçeği, Kuşadalı kadınlar tarafından mevsiminde toplanıp odun ateşinde kaynatılıyor. Erguvan çiçeği reçeli, ekşi ve hoş tadı ile damakları şenlendirirken olağanüstü rengi ile de göze hitap ediyor.

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Bahar aylarında Kuşadası’nı süsleyen erguvan ağacının eşsiz güzellikteki çiçekleri, Kirazlı Mahallesi’nde yaşayan kadınların ellerinde lezzetli reçellere dönüşmeye başladı. Ekolojik tarım faaliyetleri ile ön plana çıkan ve Türkiye’nin ilk Ekoköy pazarının kurulduğu Kuşadası’nın Kirazlı Mahallesi’nde S.S Kirazlı Köyü Küplüce Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi kadınlar, dallarından özenle topladıkları erguvan çiçeklerini temizleyip yıkadıktan sonra odun ateşinde şeker eşliğinde kaynattı.

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Kirazlı Mahallesi Muhtarı Mehmet Mersin, erguvan çiçeği mevsiminin çok kısa olduğunu belirterek “Erguvan ağacının meyveleri diyebileceğimiz çiçekler, Küplüce Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi kadınlarımız tarafından toplanıyor ve üzerine bir gece önceden toz şeker serpilerek bekletiliyor. Ertesi gün odun ateşinde kaynatılan reçeller kavanozlanıyor ve etiketleniyor. Mahallemizin kadınları, rengi ve aroması ile büyük rağbet gören bu reçelleri bu yıl AdaMarket Ekspres aracı ile Kuşadalı tüketicilere ulaştırma imkanı buldu. Bu nedenle Kuşadası Belediyesi’ne teşekkür ediyor, erguvan reçelini tadacak hemşehrilerimize de şimdiden afiyet olsun diyoruz” dedi.

(İHA)

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