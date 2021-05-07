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Diyarbakır’ın geleneksel tarifi ‘meftune’ değişik lezzetleriyle damakları şenlendiriyor

Seray Üstün Seray Üstün
07.05.2021 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'ın yöresel lezzetleri arasında bulunan ve kışın kabak, ilkbaharda kenger, yaz aylarında da patlıcan ile yapılan meftune, ramazan ayında da sofraları süslüyor. Diyarbakır mutfağının sevilen lezzetleri arasında yer alan meftune sunumuyla sizleri adeta ziyafete davet ediyor.

Diyarbakır’ın geleneksel tarifi ‘meftune’ değişik lezzetleriyle damakları şenlendiriyor

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan eserleriyle peygamber makamları ve türbeleriyle zengin bir tarihi ve kültürel potansiyeli bünyesinde barındıran Diyarbakır, yöresel lezzetleriyle de göz dolduruyor.

Kentte kaburga dolması, ciğer kebabı ve dolması, içli köfte, etli, ekşili ve kuru dolma, tescilli burma kadayıf ve örgü peynir, sac tava, sütlü Nuriye tatlısı, çörek, meyan kökü şerbeti, mumbar, hilorik, mehir, bademli pilav, babaganuç ve ekşili sıkma gibi meftune de sayısız lezzetler arasında yer alıyor. Kışın kabak, ilkbaharda kenger, yaz aylarında da patlıcan ile yapılan meftune yemeği ramazanda da sofraları süslüyor.

LEZZETLERİN GERÇEK TARİFLERİNİN İZİNİ SÜRDÜLER

Tarihi Sur ilçesinde sokakları gezip tek tek evlerin kapılarını çalarak lezzetlerin gerçek tariflerinin izini sürdüklerini aktaran Akkaya bunları kitap haline dönüştürdüklerini belirtti. Kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) öncesi ramazanda kalabalık sofralar kurulduğunu dile getiren Akkaya, bu ayın aileler ve insanlar için birleşmeyi ifade ettiğini aktardı.

Meftunenin de Diyarbakır mutfağının olmazsa olmazları arasında yer aldığını ifade eden Akkaya, “Kışın kabak, ilkbaharda kenger, yaz aylarında da patlıcan meftunesi yapılır. Etli ya da etsiz yapılabilir. Meftune yemeğinde olmazsa olmazımız sumak ve sarımsaktır. Ramazan ayında da meftune yemeği sofraların vazgeçilmezi” dedi.

Kengerin dikenli ve dağlık bulunan, toplanması zahmetli bir bitki olduğunu anlatan Akkaya, "Bu bitki yaklaşık 20 gün toplanabilmektedir. Yöremizde kengerden her çeşit yemek yapılmaktadır." diye konuştu.

MEFTUNE NASIL YAPILIR?

Meftune tarifi hakkında detaylı bilgi veren Akkaya, “Kenger temizlenip dikeninden ayıklanır ve yıkanır. Yağın içerisine salçası, sarımsağı atıldıktan sonra kavrulur. Sonrasında sumak suyu eklenir. Salça ve sumak suyu özdeşleşince kengerimizi içerisine atarız. Yaklaşık 20 dakika kaynar. Sonrasında yemeğimiz hazır hale gelir” dedi.

(AA)

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Diyarbakır
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