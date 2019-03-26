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Erhan Çelik'e 2 yıl hapis cezası

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ÜNLÜLER  | 26.03.2019 15:06 | Son Güncelleme

Gülben Ergen ile eski eşi Erhan Çelik arasında devam eden bir dava daha sonuçlandı. Gülben Ergen'in şikayeti üzerine, açılan davada Erhan Çelik'e kötü haber...

Erhan Çelik'e 2 yıl hapis cezası

Erhan Çelik'in sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar nedeniyle Gülben Ergen'in şikayeti üzerine, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Çelik hakkında "Zincirleme suretiyle özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan 2 buçuk yıldan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştı.

İstanbul Anadolu 48. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya Gülben Ergen'in avukatı Emek Emre ve Erhan Çelik'in avukatı Zühal Akbel katıldı.

Mahkeme davanın karar bağlandığını belirterek, Erhan Çelik'e 'kişilerin özel hayatına ilişkin görüntüleri hukuka aykırı olarak ifşa etmek' suçundan 2 yıl hapis cezası verdi.

İyi hal indirimi yapan mahkeme cezayı önce 1 yıl 8 aya indirdi. Mahkeme Erhan Çelik'in kişilik özelliklerini, mahkemede tutum ve davranışlarını göz önünde bulundurarak mahkumiyet hükmünün geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme, Erhan Çelik'in 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına da hükmetti. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erhan Çelik gülben ergen

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