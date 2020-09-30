Eric Dier maçta tuvalate gitti, Mourinho çılgına döndü

İngiltere Lig Kupası 2020-2021 sezonu 4. turunda normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada Tottenham, Chelsea’yi penaltılarda 5-4 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Tottenham'ın evinde oynanan maçın 76. dakikasında yaşanan olay ise geceye damga vurdu. Tottenham'ın İngiliz futbolcusu Eric Dier, Chelsea maçında tuvalet ihtiyacını gidermek için hızlıca sahayı terk etti. Oyun devam ederken Tottenham'ın başarılı orta sahası Eric Dier'in tuvalete gitmesi, Portekizli teknik adam Jose Mourinho'yu çileden çıkardı.
Mourinho, Dier'ın peşinden soyunma odasına indi, 26 yaşındaki futbolcuyu apar topar sahaya geri gönderdi. Yeşil sahaların gördüğü en garip olaylardan birinin yaşandığı Tottenham’da Eric Dier’ın sahaya dönmesinden 3 dakika sonra beraberlik golü geldi.
Fenerbahçe'den yeni forvet sürprizi
Marcao'nun transfer parası F.Bahçe'den
İşte Cimbom'un Rangers maçı kadrosu
Fenerbahçe'den Edin Visca bombası
Yıldız futbolcu Giuliano'ya flaş talip
Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar
Beşiktaş'ta Josef de Souza müjdesi
'Dünyanın en çekici sporcusu' seçilen Alica Schmidt'e övgü yağıyor
Yine ligin en değerlisi olacağız
Beşiktaş'ta Gökhan Töre için yeni karar
Ozan Kabak'a 6 maç ceza şoku!
Trabzonspor'a Chelsea'den bir transfer daha!
Serie A ekibinde 14 kişide koronavirüs çıktı!
Serie A'da Türk gücü
Okuyucu Yorumları 0 yorum