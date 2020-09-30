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Eric Dier maçta tuvalate gitti, Mourinho çılgına döndü

İNGİLTERE HABERLERİ  | 30.09.2020 12:33 | Son Güncelleme

Tottenham ile Chelsea, İngiltere Lig Kupası'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi penaltı atışları sonucu kazanan Tottenham son 16 turuna yükseldi. Müsabakanın 76. dakikasında sahalarda ender görülecek bir olay yaşandı. Tottenham forması giyen Eric Dier, oyun devam ederken koşa koşa tuvalete gitti. 26 yaşındaki futbolcusu Eric Dier'in tuvalete gitmesi sonrası çılgına dönen teknik patron Jose Mourinho, yedek kulübesini terk etti ve İngiliz oyuncuyu geri getirdi.

Eric Dier maçta tuvalate gitti, Mourinho çılgına döndü

İngiltere Lig Kupası 2020-2021 sezonu 4. turunda normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada Tottenham, Chelsea’yi penaltılarda 5-4 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Tottenham'ın evinde oynanan maçın 76. dakikasında yaşanan olay ise geceye damga vurdu. Tottenham'ın İngiliz futbolcusu Eric Dier, Chelsea maçında tuvalet ihtiyacını gidermek için hızlıca sahayı terk etti. Oyun devam ederken Tottenham'ın başarılı orta sahası Eric Dier'in tuvalete gitmesi, Portekizli teknik adam Jose Mourinho'yu çileden çıkardı.

Mourinho, Dier'ın peşinden soyunma odasına indi, 26 yaşındaki futbolcuyu apar topar sahaya geri gönderdi. Yeşil sahaların gördüğü en garip olaylardan birinin yaşandığı Tottenham’da Eric Dier’ın sahaya dönmesinden 3 dakika sonra beraberlik golü geldi.

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