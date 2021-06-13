Eriksen'den kötü haber geldi

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada yaşananları anlatan Boesen, "Christian'ın yere yığıldığı anı göremedim. Bizi hemen sahaya çağırdılar. Çizgi kenarındaydı ve bilincini kaybetmişti. Yanına gittiğimde nefes alıyordu ve nabzını hissediyordum. Sonrasında durum değişti. Herkesin gördüğü gibi kalp masajı yapmak zorunda kaldık. Sağlık ekibi olarak hemen harekete geçerek hızlı müdahalede bulunmamız Christian'ı yeniden hayata döndürdü." ifadelerini kullandı.

KALP DOKTORU: FUTBOL OYNAYAMAZ

Danimarkalı yıldız oyuncuyla ilgili kötü haber ise spor kardiyoloji profesörü Sanjay Sharma'dan geldi.

İngiliz ulusal haber ajansı PA'ya konuşan Sharma, "Hiçbir tıp doktoru Eriksen'in tekrar futbol oynamasına izin vermeyecek. Açıkçası orada bir şeyler çok ters gitti. Ama onu hayata geri döndürmeyi başardılar. Soru şu; Ne ve neden oldu? Döndüğü ve uyanık olduğu için çok memnunum. Bir daha futbol oynayamaz. Orada birkaç dakikalığına da olsa öldü, tıp uzmanı onun tekrar ölmesine izin verir mi? Cevap kesinlikle hayır. İyi haber yaşayacak, kötü haber ise kariyerinin sonuna geliyordu, başka bir profesyonel futbol maçı oynar mı bunu söyleyemem. Ama İngiltere'de oynamazdı. Bu konuda çok katı olurduk." dedi.

BENZER DURUMDA MUAMBA BIRAKTI

İngiltere U21 oyuncusu Fabrice Muamba da 2012 yılında Bolton Wanderers forması giyerken Eriksen'e benzer bir durum yaşamıştı. Muamba, futbolculuk kariyerine devam etmeyi umuyordu, ancak 5 ay sonra sağlık uzmanlarının tavsiyesi üzerine 24 yaşında futbolu bıraktı.

Muamba'nın doktorlarından Sam Mohiddin, "Kalp durması aşırı tehlikeli bir andır. Birini kalp durmasından kurtaramazsanız, iş biter. Hayatta kalamaz. Bir kişinin devam eden riski, bir dereceye kadar o kalp durmasının kesin nedenine bağlıdır" ifadelerini kullanmıştı.