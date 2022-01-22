"Eril adam seviyorum" diyen Merve Boluğur aradığı aşkı yine bulamadı! Ayrılık iddiası

Uzun zamandır ekranda olmayan ancak paylaşımlarıyla gündemden de düşmeyen Merve Boluğur yeni bir ilişkiye başlamıştı. Merve Boluğur'un Erkan Şen ile aşkının kısa sürdüğü idia ediliyor.

Erkan Şen, sevgilisi Merve Boluğur'u Instagram hesabından takipten çıktı. Şen, ayrılık sonrası Kapadokya tatiline çıktı. İlişkinin diğer tarafındaki isim Merve Boluğur ise gecelerde görüldü. Çiftin ayrılık nedeniyse henüz belli olmadı.

Ünlü oyuncu bir süre önce aradığı erkekteki özellikleri sıralamıştı. Merve Boluğur "Tatlı sürprizler yapan özetle eril, enerjisi yüksek kumral adam seviyorum" demişti.



