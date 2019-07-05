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Erisin gitsin fazlalıklar! 5 günde 3 kilo verdiren limon diyeti

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 05.07.2019 09:10 | Son Güncelleme

Limon diyetini uygulayarak vücutta biriken toksinlerden arınıp kilo verebilirsiniz. Metabolizma hızını artıran bu narenciye, vücuttaki fazlalıkları yakmaya yardımcı olacak. İşte bol miktarda C vitamini içeren limon diyetinin detayları...

Erisin gitsin fazlalıklar! 5 günde 3 kilo verdiren limon diyeti

Güçlü bir antioksidan kaynağı, idrar söktürücü ve yağ yakıcı etkileri sayesinde limon şifalı bir besin kaynağıdır. Sabahları aç karnına limon suyu içmenin etkilerini artık hepimiz biliyoruz. Şimdi ise limonun başrol olduğu bir diyetten bahsedeceğiz.

limon

Limon diyeti 5 gün uygulanan bir beslenme modeli. Düzenli ve doğru bir şekilde uygulandığında 5 gün içinde 3 kilo verdirdiği iddia ediliyor. Diyet boyunca vücutta biriken toksinlerin hızlı bir şekilde atılmasını, metabolizma hızının yükselmesini ve bağırsakların sorunsuz bir şekilde çalışmasına yardımcı olduğu söyleniyor.

Ancak uyarıyı yapmadan geçmeyelim; herhangi sağlık probleminiz ya da alerjik durumunuz varsa diyete başlamadan önce muhakkak bir uzmana danışın... Diyet boyunca günde 2 litre su içmeyi ve yürüyüş yapmayı atlamayın.

Bir günlük limon diyeti

Kahvaltıdan 30 dakika önce: Bir bardak ılık limonlu su
Kahvaltı: Bir adet haşlanmış yumurta, dilediğiniz kadar yeşillik, 5 adet zeytin ve 1 dilim kepek ekmeği
Ara öğün: Bir bardak şekersiz limonata
Öğlen: Bir kase yağsız yoğurt ve bir avuç ceviz ya da fındık
Ara öğün: Bir bardak ılık limonlu su
Akşam: Bir porsiyon ızgara tavuk/balık/kırmızı et, dilediğiniz kadar zeytinyağlı salata
Yatmadan önce: Bir bardak ılık limonlu su

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limon diyeti diyet sağlıklı beslenme gıda ve beslenme

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