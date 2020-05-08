Bağışıklık sistemini güçlendiren, kansızlıkla savaşan, sinir sistemini düzenleyen yeşil mercimek ile erişteli bir çorba hazırladık. Güçlü bir bağışıklık sistemi için haftada bir kez tüketilmesi tavsiye edilen erişteli yeşil mercimek çorbası tarifi nasıl yapılır? İşte detayları.
Bir su bardağı haşlanmış yeşil mercimek
2 yemek kaşığı tereyağı
Bir yemek kaşığı salça
Bir adet kuru soğan
Yarım su bardağı erişte
6 su bardağı su
Tuz
Karabiber
Soğanı yemeklik olacak şekilde doğrayın.
Tereyağını tencerede eritin.
İçine soğanı ve salçayı ekleyin, kavurun.
Soğanın rengi döndüğünde içine. 6 bardak sıcak suyu ilave edin.
Tencerenin içine haşlanmış mercimeği, tuzu ve karabiberi ekleyin.
10 dakika pişirdikten sonra içine erişteleri ekleyin ve tüm malzemeleri yumuşayana kadar pişirin.
Afiyet olsun.
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