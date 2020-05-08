YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Erişteli yeşil mercimek çorbası tarifi

Erişteli yeşil mercimek çorbası tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

En sık tüketilen bakliyatların başında gelen yeşil mercimek ile çeşitli yemekler yapıyoruz ama içlerinde en sevdiğimiz şüphesiz ki çorbası! Demir deposu olan yeşil mercimek, kansızlığın giderilmesi konusunda da son derece etkili. Lezzetli ve şifalı bir bir başlangıç yapmak isteyenler için erişteli yeşil mercimek çorbası tarifi hazırladık, buyursunlar...

Erişteli yeşil mercimek çorbası tarifi

Bağışıklık sistemini güçlendiren, kansızlıkla savaşan, sinir sistemini düzenleyen yeşil mercimek ile erişteli bir çorba hazırladık. Güçlü bir bağışıklık sistemi için haftada bir kez tüketilmesi tavsiye edilen erişteli yeşil mercimek çorbası tarifi nasıl yapılır? İşte detayları.

MALZEMELER

Bir su bardağı haşlanmış yeşil mercimek
2 yemek kaşığı tereyağı
Bir yemek kaşığı salça
Bir adet kuru soğan
Yarım su bardağı erişte
6 su bardağı su
Tuz
Karabiber

ERİŞTELİ YEŞİL MERCİMEK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Soğanı yemeklik olacak şekilde doğrayın.
Tereyağını tencerede eritin.
İçine soğanı ve salçayı ekleyin, kavurun.
Soğanın rengi döndüğünde içine. 6 bardak sıcak suyu ilave edin.
Tencerenin içine haşlanmış mercimeği, tuzu ve karabiberi ekleyin.
10 dakika pişirdikten sonra içine erişteleri ekleyin ve tüm malzemeleri yumuşayana kadar pişirin.
Afiyet olsun.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sinop'ta keşfedildi! 3 bin yıldır oradaymış... Sinop'ta keşfedildi! 3 bin yıldır oradaymış...
Şimdi tam zamanı! Lezzeti damak çatlatıyorŞimdi tam zamanı! Lezzeti damak çatlatıyor
Lezzetiyle parmak ısırtıyor! Lezzetiyle parmak ısırtıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Murat Övüç'ten olay itiraflar: Ablama eşcincel olduğumu söylediğimde...

Murat Övüç'ten olay itiraflar: Ablama eşcincel olduğumu söylediğimde...

Survivor'dan elenen Aşkım'dan olay itiraflar: Kameralar yokken...

Survivor'dan elenen Aşkım'dan olay itiraflar: Kameralar yokken...

Düzenli olarak içen tığ gibi inceliyor...

Düzenli olarak içen tığ gibi inceliyor...

Dikkat! Koronavirüse karşı gizli tehdit oluşturuyor

Dikkat! Koronavirüse karşı gizli tehdit oluşturuyor

Dikenler arasından gelen şifa birçok derde derman oluyor

Dikenler arasından gelen şifa birçok derde derman oluyor

Soğan doğrarken ağlamamak için en etkili yöntem

Soğan doğrarken ağlamamak için en etkili yöntem

İlginizi Çekebilir

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Şifa Niyetine: Yalancı Kelle Paça Çorbası Tarifi

Şifa Niyetine: Yalancı Kelle Paça Çorbası Tarifi

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

5 Dakikada Çiğ Köfte Tarifi

5 Dakikada Çiğ Köfte Tarifi

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3 malzemeli dev lezzet: Fırında ballı somon tarifi

Sadece 3 malzeme ile 20 dakikada hazır!

Semizotu salatası nasıl yapılır diyenler için: 2 farklı semizotu salatası tarifi

Şimdi tam zamanı! Lezzeti damak çatlatıyor

Birbirinden lezzetli güllaç tarifleri ile sofranızı şenlendirin! Pudingli, bademli...

Bu güllaç bir başka! İçinde puding...

Evde yapacağınız bu çaylar yağ yaktırıyor ve ödemleri tamamen yok ediyor!

Evde yapacağınız bu çaylar yağ yaktırıyor ve ödemleri tamamen yok ediyor!

Karnabahar sevmeyenler bile bayılacak: Sodalı karnabahar kızartması!

Karnabahar sevmeyenler bile bayılacak: Sodalı karnabahar kızartması!

Meğer o yüzden yağ çekiyormuş! İşte yağ çekmeyen pişi tarifi...

Meğer o yüzden yağ çekiyormuş! İşte yağ çekmeyen pişi tarifi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.