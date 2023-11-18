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  4. Eritre Milli Takımı, 4 yıldır deplasmanda oynamıyorlar! Bu sebeple FIFA'ya Dünya Kupası'na katılamayacaklarını ilettiler

Eritre Milli Takımı, 4 yıldır deplasmanda oynamıyorlar! Bu sebeple FIFA'ya Dünya Kupası'na katılamayacaklarını ilettiler

18.11.2023 09:41 | Son Güncelleme:
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Eritre Milli Takımı, 4 yıldır deplasman maçı oynamıyor. Bu olayın sosyal medyada ortaya çıkmasının ardından Eritre'den açıklama geldi.

Eritre veya Eritre Devleti, Doğu Afrika'nın kuzeyinde bir ülke olarak biliniyor. Doğu Afrika ülkesi Eritre, futbolcuların firar etme endişesi nedeniyle Dünya Kupası elemelerine katılmayacağını FIFA'ya bildirdi.

NEDENİ DEPLASMAN MAÇLARI

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Eritre Milli Takımı, 2019 yılında Afrika Kupası'nda oynadıkları son deplasmandan maçında futbolcuları firar ettiği için artık deplasman maçlarına çıkmıyor. Afrika'nın en yoksul ülkelerinden biri olan Eritre'de devlet, futbol takımının Dünya Kupası elemelerine gitmese izin vermedi.

7 FUTBOLCU UGANDA'YA, 4 FUTBOLCU ZANZİBAR'A KAÇTI

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2019 yılında oynadıkları maçta 7 futbolcusu Uganda'ya, genç milli takımdan 4 futbolcusu ise Zanzibar'a firar etmişti. 2021'de seyahat etmesine izin verilen kadın milli takımında ise 5 futbolcu Uganda maçı öncesi kayıplara karışmıştı.

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