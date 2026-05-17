Eriyen karlar mucize yarattı: Doğa harikası!

Afşin ilçesinde bulunan Binboğa Dağı zirvesinde sarp kayaların arasından süzülen suyun oluşturduğu şelale, eşsiz manzarasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Eriyen kar sularının oluşturduğu yaklaşık 200 metre uzunluğundaki şelale doğaseverlerin de ilgisini çekiyor.

FOTOĞRAF TUTKUNLARI VE DOĞASEVERLER AKIN EDİYOR

İlkbahar mevsimiyle birlikte canlanan doğa, Binboğa Dağı eteklerinde kartpostallık görüntüler ortaya çıkarırken, fotoğraf tutkunları ve doğaseverler bölgeyi ziyaret ediyor.

Afşin’de doğanın sunduğu bu eşsiz güzellik, ziyaretçilerine hem görsel şölen hem de sakin bir atmosfer sunuyor.

