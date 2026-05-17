Ülkenin en büyük göğüsleri! Tam 25 kilo

İskoçya’da yaşayan 28 yaşındaki Summer Robert, yıllarca meme küçültme ameliyatı olmak istediğini ancak doktorların kendisini “fazla kilolu” bulduğu için reddettiğini iddia etti.

25 KİLOLUK YÜK TAŞIYOR

“İngiltere’nin en büyük göğüslerine sahip kadın” olarak tanınan Summer’ın göğüslerinin yaklaşık 25 kilo olduğu belirtildi. Genç kadın, bu durumun sırt ve boyun ağrılarına neden olduğunu söyledi.

Ameliyat için onay aldığı dönemde Covid-19 pandemisinin başlamasıyla operasyon iptal edildi. Summer ise bugün bunun hayatını değiştirdiğini söyledi.

HASTALIĞININ ADI ‘MAKROMASTİ’

Summer’ın yaşadığı durumun tıptaki adının “Makromasti” olduğu belirtildi. Bu rahatsızlık, normalden büyük göğüslere sahip olunması anlamına geliyor ve kronik ağrılar, günlük aktivitelerde zorlanma gibi pek çok sağlık sorununa yol açabiliyor.

“ARTIK BEDENİMİ SEVİYORUM”

Doktorların göğüslerinin yeniden büyüyüp büyümeyeceği konusunda kesin konuşamadığını söyleyen Summer, artık kendisini olduğu gibi kabul ettiğini dile getirdi.

Pandemi döneminde sosyal medyada ün kazanan genç fenomen, artık ameliyat olmak istemediğini açıkladı.

“Eskiden başkaları için değişmek istiyordum. Şimdi bedenimi seviyorum” dedi.