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Erkan Koçak Köstengil'den mini dizi! 'Pes Artık'

DİZİ HABERLERİ  | 27.05.2020 16:07 | Son Güncelleme

Erkan Kolçak Köstendil’in imzasını taşıyan mini dizi ‘Pes Artık’ geçtiğimiz günlerde ilk iki bölümüyle yayınlandı. Youtube’da Mini Dizi Channel’da izlenebilen proje yayınlandığı günden beri 100.000’den fazla görüntülenme elde etti.

Erkan Koçak Köstengil'den mini dizi! 'Pes Artık'

Oyunculuğu kadar yazarlığı ve yönetmenliğiyle de çok konuşulan Erkan Kolçak Köstendil, karantina günlerinde de üretmeye devam ederek farklı bir dijital projeye imza attı. Kendisinin yazıp, yönetip, hem de rol aldığı mini dizi ‘Pes Artık’ ev ortamında küçük bir ekiple çekildi.

Pes Artık (1) (1)

Cihangir’de tek başına yaşayan bir oyuncunun çocukluk arkadaşının sürpriz şekilde çıkagelmesi ile yaşanan komik olayların anlatıldığı dizide Erkan Kolçak Köstendil’le beraber Bülent Şakrak, Ertan Saban ve Alper Baytekin rol alıyor.

Pes Artık Afiş

9 bölümlük dizinin yeni bölümleri 31 Mayıs Pazar günü Youtube’da Mini Dizi Channel’da yayınlanacak.

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