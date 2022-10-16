Erkan Kolçak Köstendil, Beyoğlu'nda sokak müzisyenlerine böyle eşlik etti!

Çukur'un ardından Netflix'te yayınlanan Gönül filminde rol alan Erkan Kolçak Köstendil, Bandırma Füze Kulübü ve Tamirhane isimli iki filmle de hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Tek kişilik oyunu 12 Numaralı Adam'ın turnesine de devam eden Köstendil, ABD'den Türkiye'ye döndü.

AHMET KAYA ŞARKISI SÖYLEDİ

Önceki akşam arkadaşlarıyla birlikte Beyoğlu'na giden Köstendil, eğlenceli geçen bir akşamın ardından sokak müzisyenlerine denk gelince de dayanamadı. Müzisyenlerin yanına giden ünlü oyuncu, çaldıkları şarkıya eşlik etti.

Ahmet Kaya'nın 'Şafak Türküsü' şarkısını söyleyen Köstendil, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşlan görüntüler kısa sürede yayıldı.



