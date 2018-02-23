Erkan Kolçak Köstendil çılgınlığı

Ünlülerle tanışma gibi etkinlikleri açık artırmayla satışa sunup gelirin yüzde 80’ini Sivil Toplum Kuruluşlarına bağışlayan ‘Sensin O’ sitesinde en çok bir araya gelinmek istenen ünlü isim 'Çukur' dizisiyle yıldızı parlayan Erkan Kolçak Köstendil oldu.

HT Magazin'in haberine göre, ünlü isimlerle hayranlarını buluşturan siteyi, Erkan Kolçak Köstendil hayranlarının mesaj yağmuruna tuttuğu ortaya çıktı.

Türkiye’den ve Ortadoğu’dan gelen talepler üzerine yetkililer, 'Çukur' dizisinde 'Vartolu’ karakterini canlandıran Erkan Kolçak Köstendil’li bir açık artırma için kolları sıvadı. Yetkililer, önümüzdeki günlerde ünlü oyuncuya teklif götürecek.

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