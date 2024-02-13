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  4. Bir süredir hastanede tedavi gören Best Model of Turkey Kurucu Başkanı Erkan Özerman hayatını kaybetti

Bir süredir hastanede tedavi gören Best Model of Turkey Kurucu Başkanı Erkan Özerman hayatını kaybetti

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
13.02.2024 17:37 | Son Güncelleme:
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Best Model of Turkey Kurucu Başkanı, prodüktör, organizatör ve menajer Erkan Özerman 86 yaşında hayatını kaybetti. Özerman, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Bir süredir hastanede tedavi gören Best Model of Turkey Kurucu Başkanı Erkan Özerman hayatını kaybetti

Türk tasarımcı ve organizatör 86 yaşındaki Erkan Özerman, bir süredir kanser ile mücadele ediyordu. Özerman, bugün tedavi gördüğü hastanede yaşama veda etti.

ERKAN ÖZERMAN KİMDİR?

1938 yılında İstanbul'da doğan Erkan Özerman, Galatasaray Lisesi'nin ardından eğitimi Université Paris VIII Sosyoloji Fakültesi, Paris Siyasal Okulu'nda tamamladı. Ünlü isim, çeşitli gazetelerde sinema ve tiyatro eleştirmenliği, magazin yazarlığı yapmıştır.

Türkiye'de eğlence sektöründe önemli gece kulübü ve diskoteklerin kurucusu oldu.

1976 yılında 1. Uluslararası İstanbul Pop Müzik Festivali Başkanı, 1979 Fransız - Türk Dostluk Derneği Başkanı, 1989 Best Model of Turkey ile Best Model of the World Kurucu Başkanı ve 2001 Sportif Salon Dansları Derneği Kurucu Başkanı'dır.

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