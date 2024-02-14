Erkan Özerman'ın vefatı sanat camiasını yasa boğmuştu! Vasiyeti ortaya çıktı

Türk tasarımcı ve organizatör 86 yaşındaki Erkan Özerman, bir süredir kanser ile mücadele ediyordu. Özerman, tedavi gördüğü hastanede yaşama veda etti.

Özerman'ın vefatını Film-San Vakfı duyurdu. Film-San Vakfı'nın yaptığı açıklamada, "Film-San Vakfı'nın kurucularından organizatör Erkan Özerman'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadeleri yer aldı.

"BENİ YAKSINLAR"

Özerman’ın cenaze programı ve vasiyeti belli oldu. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, hayatını kaybeden Best Model of Turkey Kurucu Başkanı Erkan Özerman’ın cenaze programını paylaşarak, vasiyetini de kaleme aldı.

Özerman'ın vasiyeti şu şekilde: "Teşvikiye Camii'nde herhangi bir tören yapmayın istemiyorum. Beni yaksınlar! Annemin babamın mezarının içine koymasınlar."







