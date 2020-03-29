Erkan Petekkaya'dan şoke eden paylaşım! Tepki yağdı

atv ekranlarında Pazar akşamları yayınlanmakta olan Gel Dese Aşk dizisinin yapımcılığını Osman Sınav yapıyor. Ünlü oyuncular Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu, İlayda Çevik, Ertan Saban ve Öykü Gürman da başrollerde yer alıyor.

Dizinin setinden yapılan bir paylaşım sosyal medyada tepkiye sebep oldu.

Erkan Petekkaya’nın “evden çıkma Türkiye” temalı set çalışanları ile birlikte söylediği şarkı ve görüntülerde birçok kişinin yan yana, iç içe çalıştığı gerçeği izleyenleri şoke etti.

Petekkaya, videoyu instagram hesabından yayınladı. Tabii hızlı bir şekilde sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Video ile ilgili çok sayıda paylaşım yapılınca Petekkaya, Türkiye gündemine yerleşti. Erkan Petekkaya paylaşımı aşağıdaki mesaj ile yayınladı. Ünlü oyuncunun mesajı şöyle:

"#oykorona #korona söz müzik e.p seslendirenler ep ve arkadaşları. Bizde tıpkı sağlık çalışanları, market çalışanları güvenlik görevlileri gibi sizler evde oturun diye işimizin başındayız. Bizim de işimiz sizleri eğlendirmek #evdekaltürkiye. Bu zor günlerde bir tebessüm ettiyseniz ne mutlu bize. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar şükür biz onuncu köydeyiz. Yaşasın soytarılar, sevgiler selamlar."

Kimi takipçiler, “Hala çekim mi yapıyorsunuz, umarız dikkat ediyorsunuzdur” diye yorum yaptı. Twitter’da da paylaşılan bu görüntülere tepkiler de vardı. Twitter kullanıcıları setin devam ediyor olduğu düşüncesi ile toplu halde bu kadar çok kişinin çalışmasının koronavirüse davetiye çıkarmak anlamına geldiğini belirten yorumlar yaptı.



