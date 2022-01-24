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Erkan Petekkaya, Delikanlı Sadi rolüyle Kırmızı Oda'ya geri döndü! Kırmızı Oda 58. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

24.01.2022 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, Delikanlı Sadi karakterini canlandırdığı Kırmızı Oda dizisine geri döndü. Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı Kırmızı Oda'ya 58. bölümde yeniden dahil olan Petekkaya, hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı. Dizide Delikanlı Sadi'nin hikayesi kaldığı yerden devam edecek. Kırmızı Oda'nın merakla beklenen yeni bölümünde de ilk fragman yayınlandı.

TV8'de ekrana gelen Kırmızı Oda'da geçen sezon Delikanlı Sadi'yi canlandıran Erkan Petekkaya o dönem sosyal medya hesabından Acun Ilıcalı'yı hedef alınca diziden ayrılmasına karar verilmişti. Ancak reytinglerde yeni sezonda düşüş yaşayan Kırmızı Oda'da geri adım atıldı ve Erkan Petekkaya yeniden kadroya katıldı.

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Delikanlı Sadi, Kırmızı Oda'nın bu hafta ekrana gelecek olan 58. bölümünde, yeniden Doktor Hanım'ın kapısını çalacak.

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SADİ VE DOKTOR HANIM YENİDEN BULUŞUYOR

Kırmızı Oda’nın yeni bölümlerinde Sadi’nin yeni hikâyelerine yer verilecek ve yine Sadi’nin bol kahırlı yaşamı flashback sahnelerle renklendirilecek. Dizinin fragmanında ise Sadi ile Doktor Hanım'ın sarılması dikkat çekiyor.

delikanlı sadi kırmızı oda

KIRMIZI ODA'YA YENİ OYUNCU

Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği Kırmızı Oda'ya başarılı oyuncu Hülya Şen de katıldı. Hülya Şen dizide Sadi'nin geçmişinde önemli yer tutan karakterlerden birini canlandıracak.

DDD

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Kırmızı Oda dizisi Erkan Petekkaya
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