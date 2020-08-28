Erkan Petekkaya'nın başrolünde olduğu 'Gel Dese Aşk' yayından kaldırıldı

ATV ekranlarında yayın hayatına giren ve başrollerinde Erkan Petekkaya ile İlayda Çevik’in yer aldığı Gel Dese Aşk ani bir kararla yayından kaldırıldı.

Koronavirüs nedeni ile çekimlerine ara verilen dizi 15 Temmuz'da yeniden setlere dönmeye hazırlanıyordu ancak iddialara göre dizi ani bir kararla final yaparak yayından kaldırıldı.

Dizinin final yapmasında RTÜK'e gelen şikayetlerin etkili olduğu ortaya atılan iddialar arasında yer alıyor. Dizide bir babanın, genç kızının arkadaşı ile çarpık ilişkisini konu alması ve bu ilişkinin eş tarafından ört bas edilmesi büyük tepki çekmişti.

KÜFÜRLER HAVADA UÇUŞUYORDU!

Sosyal medyada, RTÜK’e bu dizinin yasaklanması için çağrı yapılmıştı. Dizide küfürler sansürsüz şekilde yer alarak herkesi şoke etmişti.