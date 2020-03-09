Gel Dese Aşk'ta küfürlü sahnelere tepki yağdı!

Başrollerini Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu, İlayda Çevik, Öykü Gürman ve Ertan Saban'ın üstlendiği Gel Dese Aşk, dün akşam ilk bölümüyle ATV ekranında yayınlandı. Farklı konusuyla dikkat çeken dizideki kadına şiddet sahnesi ve küfürlerin sansürlenmeden verilmesi sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

KÜFÜRLER SANSÜRLENMEDEN YAYINLANDI

Dizide kendisine sahip çıkmayan babasının çalıştığı şirkete giden İlayda Çevik'in oynadığı Bahar karakteri ile babası arasındaki diyalog sosyal medyada tepki çekti. Dizide 'O...pu ve p.ç' küfürlerinin sansürlenmeden verilmesi sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Twitter'da kısa sürede gündem olan dizi için RTÜK'e şikayet yağdı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ilk bölümü yayınlanan dizide kadına şiddet sahnesinin yer almasıyla ilgili Twitter'da şöyle yorumlar yapıldı:

"Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadına şiddet mi?

Daha kötüsü olamazdı",

"Salak, gerizekalı gibi kelimeleri sansürleyen RTÜK buna nasıl izin verdi?",

"Havada uçuşan küfürleri sansürsüz bir şekilde çoluk çocuğa izletmek."

