Erkek arkadaşının telefonunda Tinder bulduktan sonra samuray kılıcı ile dilimlemeye çalıştı

31 yaşındaki Emily Javier, erkek arkadaşı Alex Lovell'i öldürmeye çalışmasının nedeni telefonunda Tinder uygulaması bulması!

*Tinder, insanların tanışmasını sağlayan arkadaşlık uygulaması. Bu uygulama ile birden fazla insanla tanışıp, sohbet edebilir isterseniz görüşebilirsiniz.

Psikopat genç kadın sevgilisinin kendisini aldattığını anlayınca onu terk etmek yerine adım adım öldürme planı yaptı!

İki yıllık ilişkisinin sonunda ihanete uğrayıp çıldıran genç kadın Lovell'i öldürmek için samuray kılıcı aldı ve onu nasıl öldüreceğinin planlarını titizlikle yaptı!

Sevgilisi uyuyana kadar bekleyen Emily, önce Alex'in telefonunu sakladı! Böylece yardım çağıramayacaktı!

Sonra yatağının yanında sakladığı kılıçla ona saldırmaya başladı. Genç kadın ayrıca kılıç yetmezse diye kullanmak için iki bıçağı da birbirine bağlayarak kendisine yedek silah yaptı.

Evet karşımızda tam bir psikopat var!

Emily Javier, sevgilisinin öleceğine ikna olduktan sonra 911'i aradı. O sırada Alex hala yaşıyordu.

Saldırıdan bir hafta sonra , "Her şey çok hızlı oldu. Geçtiğimiz hafta boyunca düşünüp parçaları yerine koydum" diyen Alex, saldırı gününü anlattı. O gece Emily ona saldırmadan hemen önce uyandığını, kolları ve bacaklarıyla kendisini savunduğunu anlattı. Bir noktada onu tutarak durması için yalvardığını açıklayan Alex, 'Onu sevdiğimi, onunsa beni öldürdüğünü' söylerek hemen polisi aramasını istemiş.