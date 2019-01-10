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Bitkisel hayatta tecavüze derin soruşturma

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İLGİNÇ HABERLER  | 10.01.2019 10:22 | Son Güncelleme

ABD’de 10 yıldır bitkisel hayatta bulunan 29 yaşındaki bir hastanın doğum yapması üzerine bakımevinde görevli erkek sağlık görevlilerinin DNA örnekleri incelenecek.

Bitkisel hayatta tecavüze derin soruşturma

ABD’nin Arizona eyaletine bağlı Phoenix bölgesindeki bir bakımevinde meydana gelen tecavüz olayınının yankıları sürüyor. Boğulma tehlikesi atlatan ve bu olaydan sonra 10 yıldır bitkisel hayatta bulunan kadın hastanın doğum yapması üzerine başlatılan soruşturma derinleştirildi. Polis, bakımevinde çalışan erkek sağlık görevlilerinden DNA testi istedi. Olayın yaşandığı Hacienda bakımevi, “Oldukça sarsıcı olayla ilgili gerçekleri ortaya çıkarmak için polis ve tüm diğer birimlerle işbirliği yapmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Bakımevinin web sitesindeki şikâyetler arasında Aralık 2013 tarihli bir yorum göze çarpıyor. Çalışanlardan birinin 4 hastayla ilgili cinsel içerikli yorumlar yaptığı bildirilirken, bu çalışanın yorumdan sonra işine son verildiği kaydedildi. Söz konusu görevliyle ilgili araştırma sürüyor. Yaşanan olay hastaların güvenliği konusunu da gündeme getirdi. Hacienda bakımevi, ‘tıbbi olarak savunmasız’ hastalarla ilgili güvenlik önlemlerinin arttırıldığını duyurdu.

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DNA abd inceleme bakımevi

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