Erkek dergisi Maxim, Rusya’nın en güzel kadınını belirledi!

Erkek dergisi MAXIM’in her yıl düzenlediği güzellik yarışmasının kazananı Rusya’nın Vologda kentinden katılan 26 yaşındaki Viktoriya Tsuranova oldu.

100 KİŞİYİ GERİDE BIRAKTI

Rusya’nın başkenti Moskova’da dün sonuçları açıklanan yarışmanın final bölümünde Viktoriya Tsuranova, Rusya genelinde katılan 100 rakibini geride bırakarak tacın sahibi oldu.

EYLÜL'DE KAPAK KIZI OLACAK

Yarışmayı kazanan Tsuranova’nın fotoğrafı, MAXIM’in eylülde çıkacak sayısının kapağını süsleyecek.

VÜCUDUNU SPORA BORÇLU

Sosyal medyada da aktif olan Tsuranova, güzelliğini takipçileriyle paylaşmaktan çekinmiyor. Bol bol spor ve yoga yapan güzel, aynı zamanda üniversite öğrencisi.

İşte Viktoriya'nın bazı sosyal medya paylaşımları...

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