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Erkek olarak girdi kadın olarak çıktı! Görenler şoke oldu

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 21.01.2019 17:03 | Son Güncelleme

Batman’da kadın kılığına girerek dilencilik yapan şahıs güvenlik kameralarına yakalandı.

Erkek olarak girdi kadın olarak çıktı! Görenler şoke oldu

Edinilen bilgilere göre, Batman merkez Bahçelievler Mahallesi’ndeki bir sitenin bahçesine giren şahıs, çantasından çıkarttığı kadın kıyafetlerini giyerek kılık değiştirdi. Erkek olarak siteye giren şahsın, kadın kıyafetleriyle çıktığını fark eden bina sakinleri, şahsı takip etti.

APARTMANDA KIYAFETLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Şahsın trafik ışıklarında dilencilik yaptığını gören vatandaşlar, dönerek güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde şahsın, apartmanda kıyafetlerini değiştirerek, dilenmek için kadın kılığına girdiği ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Batman dilenci güvenlik kamerası

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