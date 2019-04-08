Erkekler de ağlar! Gelini ilk kez gördüklerinde bakın nasıl tepki verdiler...

Son yıllarda düğün videoları, düğün fotoğrafları kadar ilgi görmeye başladı! Gelin ve damat adayları hayatlarının en mutlu günlerini ölümsüzleştirmek için ellerinden gelen ne varsa yapıyor. İşte tam olarak bu nedenden dolayı düğün gününde videocu ve fotoğrafçıya büyük iş düşüyor. İkilinin en çok istediği şey ise gelin ve damadın özel gününü onların istediği gibi karelemek.
Emma Wilson da düğün ve organizasyon çekimleri konusunda neredeyse bir usta! Ödüllü Story of Your Day şirketiyle gelin ve damada ömürlük bir hediye bırakıyor. Avrupa'nın en çok ses getiren düğünlerinin videosunu çeken Emma Wilson da bu ömürlük görüntüleri takipçileriyle paylaştı.
Gelini, gelinlikle ilk kez gören damatların tepkisini görüntüleyen videocu Emma Wilson, erkeklerin sanılanın aksine ne kadar duygusal olabileceğini gözler önüne seriyor. İşte ödüllü videografikerden kalp ısıtan görüntüler...
Lizzie ve Nick, 2018
Nick ve Lizzie, Haziran 2018'de dünyaevine girdi. Söz konusu duygusallıksa söyleyelim: Damat tören başlamadan gözyaşlarına boğuldu.
Mathilde ve Hélio, 2018
Mathilde ve Helio 2018 yılında İsviçre'de evlendi. Mathilde nikaha babasının kolunda gelirken Helio, ona seslenip, "Hadi çok acelem var. Bugün yapacak çok işim var" dedi.
Halbuki gelinin beklediği tek şey "Ne kadar güzel olmuşsun" demesiydi ama işte bazen her şey planlanan gibi olmuyor aynı doğru eşi seçmek gibi...
Angela ve Richard, 2017
Romantik çiftlerden Angela ve Richard 2017 yılında İngiltere'nin York kentinde evlendi. Angela salona girdiğinde aniden başlayan piyano, keman ve çello sesiyle duygusal bir ortam oluşturdu ki damat gözyaşlarına hakim olamadı.
Katie ve Harold, 2018
New Yorklu Katie ve Harold çifti düğünü kendi ülkelerinde yapmak yerine 2018'de Fransa'da gösterişli bir törenle evlendi. Bu çiftin komik hikayesi ise şu: Katie nikah töreni kıyılırken, yazdığı yemini, saniyeler sonra kocası olacak Harold'a okurken sözcükleri fazlasıyla duygusal oldu! Bu aklını başından alan, romantik cümleler karşısında donup kalan Harold, kendi yemin yazısının Katie'den iyi olmadığını düşünüp, panik yaptı ve o güzel cümlelere cevap veremedi.
Jane ve Chuck, 2018
Jane ve Chuck ABD'nin Kaliforniya eyaletinden düğün için Fransa'ya uçan çiftlerden. Güney Fransa'da davetlililer için romantik bir organizasyon düzenleyen çiftin en komik anı seremoni bitmeden aniden "gelini öpme" kısmına geçmeleri. Tüm davetlileri kahkahaya boğan bu hareket düğünü daha da eğlenceli kıldı.
O profesör tecavüz iddiasıyla tutuklandı! Üniversite açıklama yaptı
Bu 'selfie'leri anlamak mümkün değil!
Ömür boyu felç kalabilirsiniz!
Herkes oraya akın etti, oteller tamamen doldu! Tunç Soyer de katıldı
Önlem alarak önüne geçmek mümkün! Kanser riskini azaltmanın 8 yolu
Seçimin ardından hafızalara kazınan 7 fotoğraf
Dünya turuna çıkmışlardı! Fethiye'de öyle bir şey yaşadılar ki...
Ve detaylar belli oldu! Başlıyor...
Dünya Fakirler Günü ile ilgili atılmış en komik tweetler!
Okuyucu Yorumları 0 yorum