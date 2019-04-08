Erkekler de ağlar! Gelini ilk kez gördüklerinde bakın nasıl tepki verdiler...

Son yıllarda düğün videoları, düğün fotoğrafları kadar ilgi görmeye başladı! Gelin ve damat adayları hayatlarının en mutlu günlerini ölümsüzleştirmek için ellerinden gelen ne varsa yapıyor. İşte tam olarak bu nedenden dolayı düğün gününde videocu ve fotoğrafçıya büyük iş düşüyor. İkilinin en çok istediği şey ise gelin ve damadın özel gününü onların istediği gibi karelemek.

Emma Wilson da düğün ve organizasyon çekimleri konusunda neredeyse bir usta! Ödüllü Story of Your Day şirketiyle gelin ve damada ömürlük bir hediye bırakıyor. Avrupa'nın en çok ses getiren düğünlerinin videosunu çeken Emma Wilson da bu ömürlük görüntüleri takipçileriyle paylaştı.

Gelini, gelinlikle ilk kez gören damatların tepkisini görüntüleyen videocu Emma Wilson, erkeklerin sanılanın aksine ne kadar duygusal olabileceğini gözler önüne seriyor. İşte ödüllü videografikerden kalp ısıtan görüntüler...

Lizzie ve Nick, 2018

Nick ve Lizzie, Haziran 2018'de dünyaevine girdi. Söz konusu duygusallıksa söyleyelim: Damat tören başlamadan gözyaşlarına boğuldu.