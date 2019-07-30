Erkekler için üretilen dantelli boxer Twitter'ı yıktı geçti!

Kadınlar için üretilen iç çamaşırı modellerinin dantelli, rengarenk ya da desenli olmasına alışkınız. Ama bu durum erkeklere uyarlanınca durum biraz karmaşık hale bürünebiliyor.

Tartışma, "Versace" isimli markanın erkekler için özel olarak ürettiği dantelli boxer'ı tüketicilerine sunmasıyla başladı. 85 Euro'ya satılan, ön ve arka tarafı tamamen dantelli şekillerden oluşan boxer kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Twitter'da mizahşörlerin eline düşen bu görselle birlikte yorumların ardı arkası kesilmedi. Beğenen birkaç kullanıcının yanında yapılan öyle yorumlar vardı ki okuyucuları gülmekten kırdı geçirdi.

İŞTE O TWEETLER...





