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Erkekler için üretilen dantelli boxer Twitter'ı yıktı geçti!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 30.07.2019 14:09 | Son Güncelleme

Erkekler için üretilen dantelli boxer Twitter'ı salladı. Birçok yorum ve beğeni gelen boxer için kimi kullanıcı olumlu görüşlerini sunurken kimisi ise yaptıkları yorumlarla kahkaha krizine soktu.

Kadınlar için üretilen iç çamaşırı modellerinin dantelli, rengarenk ya da desenli olmasına alışkınız. Ama bu durum erkeklere uyarlanınca durum biraz karmaşık hale bürünebiliyor.

Tartışma, "Versace" isimli markanın erkekler için özel olarak ürettiği dantelli boxer'ı tüketicilerine sunmasıyla başladı. 85 Euro'ya satılan, ön ve arka tarafı tamamen dantelli şekillerden oluşan boxer kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Twitter'da mizahşörlerin eline düşen bu görselle birlikte yorumların ardı arkası kesilmedi. Beğenen birkaç kullanıcının yanında yapılan öyle yorumlar vardı ki okuyucuları gülmekten kırdı geçirdi.

İŞTE O TWEETLER...

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Anahtar Kelimeler:
ilginç haberler versace dantelli boxer iç çamaşırı sosyal medya Twitter

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