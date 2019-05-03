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Erkeklerde yeni moda: Ameliyatla baklava yaptırıyor!

gizemino gizemino
YAŞAM  | 03.05.2019 09:25 | Son Güncelleme

Eğer kadınların estetik meraklısı olduğunu düşünüyorsanız bu haberden sonra tüm fikriniz değişecek! Dünyada erkekler arasında oldukça trend haline gelen bu operasyonu öğrenince çok şaşıracaksınız.

Erkeklerde yeni moda: Ameliyatla baklava yaptırıyor!

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte bikini ve mayo vücuduna sahip olmak için insanlar spor salonuna üye oluyor, beslenme alışkanlıklarını değiştirip kilo vermek için büyük savaş veriyor. Eğer sahilde büyük bir özgüvenle vücudunuzu sergilemek için geç kaldığınızı düşünüyorsanız Thailand hastanelerinde buna ilginç bir çözüm sunuyorlar.

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Bangkok'ta bulunan Masterpiece Hastanesinde erkeklere "instant six packs" yani "Şipşak baklava" operasyonu öneriyor. Hastane bu operasyon sayesinde erkeklere yaza hızlı bir şekilde hazır olmayı vadederkeni spor salonu üyeliğini unutmalarını söylüyor.

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Estetik cerrahi terimlerinde, ab (karın kası) implantları oldukça yaygın bir terimdir - fiziksel olarak zayıf olan insanlar üzerinde yapay karın kasları oluşturmak için silikon implantlar kullanılıyor.

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Ancak Masterpiece Hastanesi'nde hastanın karnındaki fazla yağları çekiyorlar ve o yağlardan implantları oluşturuyorlar. Böylece baklavalar daha uzun süre kalıyor ve daha doğal görünüyor.

Hastane ameliyatın acı vermediğini iddia etse de sonraki iyileşme süreci pek de kolay görünmüyor. Özellikle de hassas bir bünyeye sahipseniz...

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Ne kadar spor yaparsanız yapın eğer göbek yağlarından kurtulamıyorsanız bu ameliyat ortalama 23 bin TL değerinde.

Bu işlemi 4 yıldır yaptıklarını belirten hastanenin genel müdürü ve doktoru Raweewat Maschamado, "Dünyanın her yerinden ayda 20 ile 30 hastamız bu operasyonu istiyor. Bazı hastalarımız zaten kaslı oluyor ancak karın bölgesinde bir türlü baklava yapamadıkları için bu operasyonu istediklerini söylüyorlar" dedi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
definasyon diyeti ve spor yapmazsan yine yağ bağlayacaksın
Bu habere kim inaniyor ki
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