Erkeklere göre en çekici kalça tipi ortaya çıktı!

İki tür kadın vardır: göğüsleri ile ilgilenenler ve kalçaları için endişelenenler. Ancak en doğru egzersizi yapmak ise vücut tipinizi bilmekten geçer. Hazır yaz da geliyorken sıkı kalçalara sahip olmak isteyenler öncellikle kalça tipini öğrenmelidir. Bu nedenle sizler için 4 kalça tipini bir araya getirdik.

Bakalım sizin kalça tipiniz hangisi?

Dört ana tip kadın kalça şekli vardır: kare, yuvarlak, kalp şeklinde ve V şeklinde. GP ve estetik uzmanı Dr. Jane Leonard, her birinin ne kadar farklı olduğunu ve bunun ne anlama geldiğini sizler için açıkladı.

1. KARE KALÇALAR

Kare şekilli kalçalarınız varsa yağ, üst kısma dağıtılır ve alt kısım daha ağırdır. Bu nedenle kalça kaslarının güçlendirilmesi ve az yağlı bir diyet uygulanmalıdır. Bu kalça şekli ayrıca strese dayanıklı olduğunuz ve sabit bir bağışıklık sistemine sahip olduğunuz anlamına da gelebilir.

2. YUVARLAK KALÇALAR

Erkekler genellikle bu kalça şeklinin vücudun “doğru” oranlara sahip olması nedeniyle onları en çok çektiği tip olduğunu söylerler ancak karar vermek tamamen onlara bağlı değildir. Ayrıca, bu pelvis şekli olan kadınların kolay doğum yaptığı söylenir. Bu şekilde yağ, kare şeklindeki gibi yanlarda değil, gluteal kasların üst kısmında depolanır.

3. KALP ŞEKLİNDE KALÇALAR

Kalp şekli, kum saati şeklindeki bir cismin karakteristiğidir, aynı zamanda çok istenen bir formdur. En alt kısımda en dolu olanı ve bel kısmına daha da yakınlaşır.

4. V ŞEKLİNDEKİ KALÇALAR

Kötü haber, bu kalça şeklinde gluteal kasların yaşlandıkça sarkmaya başlaması ihtimali oldukça yüksektir. Bu yüzden tutarlı bir şekilde kalça kası çalışmak gerekir.

