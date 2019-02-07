Erkeklerin de kadınlar kadar yapmaktan keyif aldığı ama itiraf edemediği 8 şey

Kadınlar bu konuda bizce daha cesur... Erkeklerin üzerine yaıpşmış bazı şeyleri kadınlar severek yapmaktan ve bunu söylemekten asla çekinmiyorken ne yazık ki erkekler bu durumları paylaşmamayı tercih ediyor.
Oysa erkeklerin de kadınlar kadar yaparken keyif aldığı bazı normal durumlar mevcut. Buyrun açıklayoruz:
1: Maske yapmak
Evet erkekler de kadınlar kadar bakım yapmayı seviyor olabilir ve bu da çok doğaldır. Günümüzde artık erkekler de yüz bakımı için kremdi, maskeydi ellerinden geleni yapmaya çalışıyor.
2:Dedikodu
Kimse bizi erkeklerin dedikodu yapmadığına ve yaptığında da bundan keyif almadığına inandıramaz.
3: Güzel kahve yapmak
İyi bir kahve yapmak şu dönemde ancak övünülecek bir şey olabilir. Erkekler güzel kahve yapmayı becerip saklıyorlarsa kendileri kaybederler. Çünkü nesil kahve nesli...
4: Alışveriş yapmak
Kadınların üzerine yapışmış bir etkinlik bu ama erkekler de en az kadınlar kadar alışveriş çılgını olabilir.
5: Romantik komediyi de severler
Evet izlemek istediğinizde ağız burun kıvırıyor olabilirler ama erkekler de romantik komedi sever.
6:Sarılmak ve sarılmak...
Ah sarılmayı kim sevmez... Sevgi en çok ihtiyaç duyulan şey... Sarılıp yatmanın iyi geldiğini erkekler de bilir ve arzular.
7: Göz devirmek
Kadınlar kadar erkekler de dramatik şekilde göz devirmeye bayılır.
8: Sonsuza kadar mutlu olmak
Bir gün herkes 5 dakikalığına da olsa sonsuza kadar mutlu oldular kalıbının altında birleşecek... Kadınlar gibi erkekler de daimi mutluluğun peşinde.
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