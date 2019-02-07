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Erkeklerin de kadınlar kadar yapmaktan keyif aldığı ama itiraf edemediği 8 şey

zeynep.ok zeynep.ok
EĞLENCE  | 07.02.2019 15:31 | Son Güncelleme

Ne yazık ki erkekler zaman zaman yiğitliğe toz kondurmamak için bazı keyif aldıkları durumları paylaşmıyor. Oysa kadınlar kadar onların da sevdiği bazı durumlar var

Erkeklerin de kadınlar kadar yapmaktan keyif aldığı ama itiraf edemediği 8 şey

Kadınlar bu konuda bizce daha cesur... Erkeklerin üzerine yaıpşmış bazı şeyleri kadınlar severek yapmaktan ve bunu söylemekten asla çekinmiyorken ne yazık ki erkekler bu durumları paylaşmamayı tercih ediyor.

Oysa erkeklerin de kadınlar kadar yaparken keyif aldığı bazı normal durumlar mevcut. Buyrun açıklayoruz:

1: Maske yapmak

maske

Evet erkekler de kadınlar kadar bakım yapmayı seviyor olabilir ve bu da çok doğaldır. Günümüzde artık erkekler de yüz bakımı için kremdi, maskeydi ellerinden geleni yapmaya çalışıyor.

2:Dedikodu

dedikodu

Kimse bizi erkeklerin dedikodu yapmadığına ve yaptığında da bundan keyif almadığına inandıramaz.

3: Güzel kahve yapmak

kahve

İyi bir kahve yapmak şu dönemde ancak övünülecek bir şey olabilir. Erkekler güzel kahve yapmayı becerip saklıyorlarsa kendileri kaybederler. Çünkü nesil kahve nesli...

4: Alışveriş yapmak

alışveris

Kadınların üzerine yapışmış bir etkinlik bu ama erkekler de en az kadınlar kadar alışveriş çılgını olabilir.

5: Romantik komediyi de severler

romantik

Evet izlemek istediğinizde ağız burun kıvırıyor olabilirler ama erkekler de romantik komedi sever.

6:Sarılmak ve sarılmak...

sarılma

Ah sarılmayı kim sevmez... Sevgi en çok ihtiyaç duyulan şey... Sarılıp yatmanın iyi geldiğini erkekler de bilir ve arzular.

7: Göz devirmek

Kadınlar kadar erkekler de dramatik şekilde göz devirmeye bayılır.

8: Sonsuza kadar mutlu olmak

mutluluk

Bir gün herkes 5 dakikalığına da olsa sonsuza kadar mutlu oldular kalıbının altında birleşecek... Kadınlar gibi erkekler de daimi mutluluğun peşinde.


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erkeklerin sevdiği şeyler maske yapmak

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