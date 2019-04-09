Erkeklerin kadınlarda güzellik daha çok önem verdiği 10 şey!

İlişkiler tutku, çekicilik ve heyecanla başlar. Ancak ilişkilerin uzun vadeli bir boyut kazanması için sadece dış güzellik yetmez. Erkeklerin kadınlarda güzellikten daha çok önem verdiği 10 şeyi sizin içinde derledik.

İşte güzellikten çok daha önemli niteliklerin listesi...

1. Karar verebilme

Bir kız arkadaşın karar verememesinden daha sinir bozucu bir şey daha yoktur. Nereye gidilicek, ne yenecek ne giyilecek bu gibi konularda hızlı karar verebilen kadınlar erkeklerin gözünde parlayan bir yıldızdır.

2. Maceraperest

Hayat dolu bir kadına erkekler bayılıyor. Anı yaşayan, neşeli, yenilikler peşinde olan kadın onların gözünde bir neşe kaynağı.

3. Uzlaşmacı

Sürekli inatçılık yapmayan orta yolun bulunmasında elini taşın altına koyabilen ve hep kendi istediğinin olması konusunda diretmeyen kadınlar erkeğin gözünde her zaman önde oluyor.

4. Güven

İki taraf içinde en vazgeçilmez ve en olması gereken konu güven. Bir kadın da bir erkekte karşılıklı güven bulduğu partnerinden kolay kolay vazgeçemez.

5. Kıskançlık