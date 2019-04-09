Erkeklerin kadınlarda güzellik daha çok önem verdiği 10 şey!

İlişkiler tutku, çekicilik ve heyecanla başlar. Ancak ilişkilerin uzun vadeli bir boyut kazanması için sadece dış güzellik yetmez. Erkeklerin kadınlarda güzellikten daha çok önem verdiği 10 şeyi sizin içinde derledik.
İşte güzellikten çok daha önemli niteliklerin listesi...
1. Karar verebilme
Bir kız arkadaşın karar verememesinden daha sinir bozucu bir şey daha yoktur. Nereye gidilicek, ne yenecek ne giyilecek bu gibi konularda hızlı karar verebilen kadınlar erkeklerin gözünde parlayan bir yıldızdır.
2. Maceraperest
Hayat dolu bir kadına erkekler bayılıyor. Anı yaşayan, neşeli, yenilikler peşinde olan kadın onların gözünde bir neşe kaynağı.
3. Uzlaşmacı
Sürekli inatçılık yapmayan orta yolun bulunmasında elini taşın altına koyabilen ve hep kendi istediğinin olması konusunda diretmeyen kadınlar erkeğin gözünde her zaman önde oluyor.
4. Güven
İki taraf içinde en vazgeçilmez ve en olması gereken konu güven. Bir kadın da bir erkekte karşılıklı güven bulduğu partnerinden kolay kolay vazgeçemez.
5. Kıskançlık
Paranoyaklık derecesinde kıskanan, darlayan ve erkeği kafeste yaşatmaya çalışan kadınlar erkekleri ürkütüp kaçırabilir. Erkekler kıskançlığı dozunda kullanan kadınları daha çekici buluyor.
6. Espri anlayışı
Erkekler birlikte gülebildiği, espri anlayışı olan kadınlarla vakit geçirmekten büyük keyif alır. Espri anlayışı olan bir kadın erkeğin kalbine muhakkak girer.
7. Kusurları örtebilme
Hiç kimse mükemmel değildir ve hiçbir zaman mükemmel olmayacaktır. Erkeğin kusurlarını sürekli yüzüne vurmak yerine öyle kabul edip alttan alan kadınlar erkekler için paha biçilemez ölçüde değerlidir.
8. Sıcaklık
Nazik, güler yüzlü ve sempatik kadınlar her zaman bir adım öndedir.
9. Yaratıcılık
Kadınlardaki özgür ruh, yaratıcı bir kişilik ciddi anlamda erkekleri etkiler.
10. Drama içermeyen bir kişilik
Erkekler bir gülen bir ağlayan her şeyde bir acı durum bulan ve ilişkiyi Türk filmine çeviren kadınlardan pek haz etmez. Bu onları bunaltır. O yüzden drama içermeyen kişilikteki kadınlar erkeklere daha cazip gelir.
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