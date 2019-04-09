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Erkeklerin kadınlarda güzellik daha çok önem verdiği 10 şey!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 09.04.2019 12:25 | Son Güncelleme

Ciddi ve uzun vadeli bir ilişki kurmak isteyen erkeğin kadında güzellikten daha çok nelere önem verdiğini merak ediyor musunuz? Bu özellikleri sizin için bir araya getirdik. Keyifli okumalar...

Erkeklerin kadınlarda güzellik daha çok önem verdiği 10 şey!

İlişkiler tutku, çekicilik ve heyecanla başlar. Ancak ilişkilerin uzun vadeli bir boyut kazanması için sadece dış güzellik yetmez. Erkeklerin kadınlarda güzellikten daha çok önem verdiği 10 şeyi sizin içinde derledik.

İşte güzellikten çok daha önemli niteliklerin listesi...

1. Karar verebilme

karar verme

Bir kız arkadaşın karar verememesinden daha sinir bozucu bir şey daha yoktur. Nereye gidilicek, ne yenecek ne giyilecek bu gibi konularda hızlı karar verebilen kadınlar erkeklerin gözünde parlayan bir yıldızdır.

2. Maceraperest

maceracı

Hayat dolu bir kadına erkekler bayılıyor. Anı yaşayan, neşeli, yenilikler peşinde olan kadın onların gözünde bir neşe kaynağı.

3. Uzlaşmacı

uzlaşmacı

Sürekli inatçılık yapmayan orta yolun bulunmasında elini taşın altına koyabilen ve hep kendi istediğinin olması konusunda diretmeyen kadınlar erkeğin gözünde her zaman önde oluyor.

4. Güven

güven

İki taraf içinde en vazgeçilmez ve en olması gereken konu güven. Bir kadın da bir erkekte karşılıklı güven bulduğu partnerinden kolay kolay vazgeçemez.

5. Kıskançlık

5k

Paranoyaklık derecesinde kıskanan, darlayan ve erkeği kafeste yaşatmaya çalışan kadınlar erkekleri ürkütüp kaçırabilir. Erkekler kıskançlığı dozunda kullanan kadınları daha çekici buluyor.

6. Espri anlayışı

6e

Erkekler birlikte gülebildiği, espri anlayışı olan kadınlarla vakit geçirmekten büyük keyif alır. Espri anlayışı olan bir kadın erkeğin kalbine muhakkak girer.

7. Kusurları örtebilme

7k

Hiç kimse mükemmel değildir ve hiçbir zaman mükemmel olmayacaktır. Erkeğin kusurlarını sürekli yüzüne vurmak yerine öyle kabul edip alttan alan kadınlar erkekler için paha biçilemez ölçüde değerlidir.

8. Sıcaklık

8s

Nazik, güler yüzlü ve sempatik kadınlar her zaman bir adım öndedir.

9. Yaratıcılık

9y

Kadınlardaki özgür ruh, yaratıcı bir kişilik ciddi anlamda erkekleri etkiler.

10. Drama içermeyen bir kişilik

10d

Erkekler bir gülen bir ağlayan her şeyde bir acı durum bulan ve ilişkiyi Türk filmine çeviren kadınlardan pek haz etmez. Bu onları bunaltır. O yüzden drama içermeyen kişilikteki kadınlar erkeklere daha cazip gelir.

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