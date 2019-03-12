Mynet Trend

Erkeklerin yaptırdığı moda estetikler

Op. Dr. Burak Türkyılmaz Op. Dr. Burak Türkyılmaz
SAĞLIK  | 12.03.2019 09:40 | Son Güncelleme

Estetik ameliyatları kadınlar arasında çok yaygın olsa da erkeklerinde yaptırmayı tercih ettiği estetik operasyonlar bulunmaktadır. Erkekler arasında estetik uygulamalar hala tabu olarak görülse de erkekler için sunulan estetik çözümler ile bu tabular yıkılıyor.

Erkeklerin yaptırdığı moda estetikler

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz, erkekler dünyasında en bilinen popüler estetik uygulama teknikleri hakkında tüm merak edilenleri bizler için anlattı.

Saç ekimi, terleme tedavisi, jinekomasti, kepçe kulak ameliyatı, çene genişletme ameliyatı gibi estetik operasyonlar erkekler arasında oldukça popüler olanlardan bazıları.

TERLEMEYE BOTOKS İLE VEDA EDİN

Kadın ya da erkek fark etmeksizin kontrolsüz terleme herkesin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir sorundur. Erkeklerde daha sık karşılaşılan aşırı terleme sorunu ter bezlerinin yoğun çalışması sebebiyle kişinin günlük hayatını zorlaştırır.

Botoks ile belirli sürelerde terleme sorununu çözmek mümkün. Dönemsel olarak ter bezlerinin çalışmasını yavaşlatmak için bölgeye yapılan botoks işlemi ile terleme azaltılmaktadır. Bu tekniğin sürekli çözüm sunması için belirli aralıklarla tekrarlanması gerekir.

JİNEKOMASTİ KABUS OLMAKTAN ÇIKIYOR

Erkeklerde oldukça ciddi bir sorun olan jinekomasti meme bölgesinde büyüme sorunu olarak da bilinmektedir. Jinekomasti ergenlik döneminde ortaya çıkabildiği gibi ilerleyen yıllarda da ortaya çıkabiliyor.

Memede büyüme hormonlara, ilaç kullanımına, farklı bir hastalığa, düzenli ilaç kullanımına ya da genetik faktörlere bağlı olarak meydana gelebilir. Meme dokusunun büyümesi ile erkeklerin hoşnut olmadığı bir görünüm ortaya çıkar.

Bu noktada cerrahi müdahale ya da liposuction gibi teknikler ile sorun ortadan kaldırılabiliyor. Erkekler arasında en yaygın estetik ameliyatlardan birisi olan jinekomasti operasyonu ile kişi hem fiziksel hem de ruhsal açıdan daha iyi hissediyor.

SAÇ EKİMİ İLE GENÇLİĞİ YAKALAYIN

Saç dökülmesi sıklıkla erkeklerde görülen bir sorun olarak biliniyor. Kadınlarda da ortaya çıkabilen saç dökülmesi sorunu erkeklerde kelleşmeye kadar ilerleyebilirken bu durum kadınlarda oldukça nadir ortaya çıkıyor.

Testosteron hormonundaki artış ile birlikte hızlanan saç dökülmesi sonucunda ciddi boyutlarda saç kaybı yaşayan erkekler saç ekimi teknikleri ile istedikleri görünüme kısa sürede sahip olabiliyor.

Saç ekimi uygulamaları hem tamamen kaybedilen saç kökleri için hem de artan saç dökülmelerine önlem alınması için farklı çözümler sunuyor. Bu sayede erkekler saçsız kalma sorunu ile erkenden yüzleşerek önlem alma şansı yakalıyor.

Op. Dr. Burak Türkyılmaz
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

www.drburakturkyilmaz.com
Facebook: @drturkyilmaz
Instagram: @drturkyilmaz
YouTube - Op. Dr. Burak Türkyılmaz

PARTNERDerman aradı!Derman aradı!
Gebelikte şeker yüklemesinden çekinmeyin!Gebelikte şeker yüklemesinden çekinmeyin!
Yemek borusu kanseri belirtileri nelerdir? Yemek borusu kanseri tedavisi ile ilgili ne yapmak gerekir?Yemek borusu kanseri belirtileri nelerdir? Yemek borusu kanseri tedavisi ile ilgili ne yapmak gerekir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
estetik erkek

En Çok Okunan Trend Haberler

Tam 40 kilogram! Gören şaştı kaldı

Tam 40 kilogram! Gören şaştı kaldı

Mehmet Ali Erbil aylar sonra paylaştı!

Mehmet Ali Erbil aylar sonra paylaştı!

Ünlü Youtuber 2. soruda elendi! Arkadaşı gülme krizine girdi

Ünlü Youtuber 2. soruda elendi! Arkadaşı gülme krizine girdi

First lady dublör mü kullanıyor?

First lady dublör mü kullanıyor?

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Halk içinde dışlanıyorum, benimle alay ediyorlar

Halk içinde dışlanıyorum, benimle alay ediyorlar

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Sağlık Bakanı'ndan flaş tuz açıklaması: Masalardan kaldırın

Sağlık Bakanı'ndan flaş tuz açıklaması: Masalardan kaldırın

Misafir tarafından öpüldü, hayatı kabusa döndü! Aileler dikkat!

Misafir tarafından öpüldü, hayatı kabusa döndü! Aileler dikkat!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İdeal göğüs ölçüsü belli oldu

İdeal göğüs ölçüsü belli oldu

Gebelik şekeri testi yaptırmak zararlı mıdır? Gebelik şekerinin zararları nelerdir?

Gebelikte şeker yüklemesinden çekinmeyin!

Yemek borusu kanseri belirtileri nelerdir? Yemek borusu kanseri tedavisi ile ilgili ne yapmak gerekir?

Yemek borusu kanseri belirtileri nelerdir? Yemek borusu kanseri tedavisi ile ilgili ne yapmak gerekir?

Antalya'da denize girenlere uyarı: Temastan kaçının

Antalya'da denize girenlere uyarı: Temastan kaçının

Diz ağrısında doğru bilinen yanlışlar nelerdir?

Diz ağrısında doğru bilinen 9 yanlış

Dikiş izleri hangi uygulamalarla düzeltilebilir?

Dikiş izleri hangi uygulamalarla düzeltilebilir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.