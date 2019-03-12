Erkeklerin yaptırdığı moda estetikler

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz, erkekler dünyasında en bilinen popüler estetik uygulama teknikleri hakkında tüm merak edilenleri bizler için anlattı.
Saç ekimi, terleme tedavisi, jinekomasti, kepçe kulak ameliyatı, çene genişletme ameliyatı gibi estetik operasyonlar erkekler arasında oldukça popüler olanlardan bazıları.
TERLEMEYE BOTOKS İLE VEDA EDİN
Kadın ya da erkek fark etmeksizin kontrolsüz terleme herkesin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir sorundur. Erkeklerde daha sık karşılaşılan aşırı terleme sorunu ter bezlerinin yoğun çalışması sebebiyle kişinin günlük hayatını zorlaştırır.
Botoks ile belirli sürelerde terleme sorununu çözmek mümkün. Dönemsel olarak ter bezlerinin çalışmasını yavaşlatmak için bölgeye yapılan botoks işlemi ile terleme azaltılmaktadır. Bu tekniğin sürekli çözüm sunması için belirli aralıklarla tekrarlanması gerekir.
JİNEKOMASTİ KABUS OLMAKTAN ÇIKIYOR
Erkeklerde oldukça ciddi bir sorun olan jinekomasti meme bölgesinde büyüme sorunu olarak da bilinmektedir. Jinekomasti ergenlik döneminde ortaya çıkabildiği gibi ilerleyen yıllarda da ortaya çıkabiliyor.
Memede büyüme hormonlara, ilaç kullanımına, farklı bir hastalığa, düzenli ilaç kullanımına ya da genetik faktörlere bağlı olarak meydana gelebilir. Meme dokusunun büyümesi ile erkeklerin hoşnut olmadığı bir görünüm ortaya çıkar.
Bu noktada cerrahi müdahale ya da liposuction gibi teknikler ile sorun ortadan kaldırılabiliyor. Erkekler arasında en yaygın estetik ameliyatlardan birisi olan jinekomasti operasyonu ile kişi hem fiziksel hem de ruhsal açıdan daha iyi hissediyor.
SAÇ EKİMİ İLE GENÇLİĞİ YAKALAYIN
Saç dökülmesi sıklıkla erkeklerde görülen bir sorun olarak biliniyor. Kadınlarda da ortaya çıkabilen saç dökülmesi sorunu erkeklerde kelleşmeye kadar ilerleyebilirken bu durum kadınlarda oldukça nadir ortaya çıkıyor.
Testosteron hormonundaki artış ile birlikte hızlanan saç dökülmesi sonucunda ciddi boyutlarda saç kaybı yaşayan erkekler saç ekimi teknikleri ile istedikleri görünüme kısa sürede sahip olabiliyor.
Saç ekimi uygulamaları hem tamamen kaybedilen saç kökleri için hem de artan saç dökülmelerine önlem alınması için farklı çözümler sunuyor. Bu sayede erkekler saçsız kalma sorunu ile erkenden yüzleşerek önlem alma şansı yakalıyor.
Op. Dr. Burak Türkyılmaz
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı
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