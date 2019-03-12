Erkeklerin yaptırdığı moda estetikler

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz, erkekler dünyasında en bilinen popüler estetik uygulama teknikleri hakkında tüm merak edilenleri bizler için anlattı.

Saç ekimi, terleme tedavisi, jinekomasti, kepçe kulak ameliyatı, çene genişletme ameliyatı gibi estetik operasyonlar erkekler arasında oldukça popüler olanlardan bazıları.

TERLEMEYE BOTOKS İLE VEDA EDİN

Kadın ya da erkek fark etmeksizin kontrolsüz terleme herkesin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir sorundur. Erkeklerde daha sık karşılaşılan aşırı terleme sorunu ter bezlerinin yoğun çalışması sebebiyle kişinin günlük hayatını zorlaştırır.

Botoks ile belirli sürelerde terleme sorununu çözmek mümkün. Dönemsel olarak ter bezlerinin çalışmasını yavaşlatmak için bölgeye yapılan botoks işlemi ile terleme azaltılmaktadır. Bu tekniğin sürekli çözüm sunması için belirli aralıklarla tekrarlanması gerekir.

JİNEKOMASTİ KABUS OLMAKTAN ÇIKIYOR

Erkeklerde oldukça ciddi bir sorun olan jinekomasti meme bölgesinde büyüme sorunu olarak da bilinmektedir. Jinekomasti ergenlik döneminde ortaya çıkabildiği gibi ilerleyen yıllarda da ortaya çıkabiliyor.