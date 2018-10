Erkenci Kuş 15. yeni bölüm 2. fragman yayında! Can herşeyi anlatınca Sanem zorda kaldı!

Erkenci Kuş 15. yeni bölüm 2. fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Yaz sezonunun bir numaralı dizisi Erkenci Kuş'un başrollerinde Demet Özdemir ile Can Yaman yer alıyor. Bu ikili tarafından Sanem ve Can arasında yaşananlar dizinin hayranları tarafından ilgi ile izleniyor. Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanında Can, Sanem ile yaşadıklarını onun ailesine anlatıyor. Sanem anlatılanlar karşısında zor durumda kalıyor. Fakat esas süpriz, hiç beklenilmeyen birinin ziyareti ile gerçekleşiyor. Ortalığı karıştıracak bu durumdan Sanem nasıl çıkacak? İşte Erkenci Kuş 15. yeni bölüm fragmanları...

ERKENCİ KUŞ 15. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

Sanem’in taktığı nişan yüzüğünü Aylin’in çantasında gören Can, şoka giriyor ve Sanem’i soru yağmuruna tutuyor.

Nihat’la Mevkıbe’nin evlilik yıldönümleri. İkisi de birbirlerinden gizli, diğerine tatlı bir sürpriz peşinde koşuyor. Ceycey'e ise memleketinden bir sürpriz var... Aylin’le Deren’in savaşı, ajanstan taşıp lunaparkta son buluyor.

Sanem, Can’ın sürpriziyle kendini lunaparkta dönme dolabın tepesinde, sevdiği adamın kollarında buluyor. Ancak o gecenin sonunda Sanem'i de Can'ı da kötü bir sürpriz bekliyor... Sanem'in başına hiç tahmin etmediği bir şey gelmek üzere..."