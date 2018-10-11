Erkenci Kuş 15. yeni bölüm 2. fragman yayında! Can herşeyi anlatınca Sanem zorda kaldı!

Erkenci Kuş 15. yeni bölüm 2. fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Yaz sezonunun bir numaralı dizisi Erkenci Kuş'un başrollerinde Demet Özdemir ile Can Yaman yer alıyor. Bu ikili tarafından Sanem ve Can arasında yaşananlar dizinin hayranları tarafından ilgi ile izleniyor. Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanında Can, Sanem ile yaşadıklarını onun ailesine anlatıyor. Sanem anlatılanlar karşısında zor durumda kalıyor. Fakat esas süpriz, hiç beklenilmeyen birinin ziyareti ile gerçekleşiyor. Ortalığı karıştıracak bu durumdan Sanem nasıl çıkacak? İşte Erkenci Kuş 15. yeni bölüm fragmanları...
Sanem’in taktığı nişan yüzüğünü Aylin’in çantasında gören Can, şoka giriyor ve Sanem’i soru yağmuruna tutuyor.
Nihat’la Mevkıbe’nin evlilik yıldönümleri. İkisi de birbirlerinden gizli, diğerine tatlı bir sürpriz peşinde koşuyor. Ceycey'e ise memleketinden bir sürpriz var... Aylin’le Deren’in savaşı, ajanstan taşıp lunaparkta son buluyor.
Sanem, Can’ın sürpriziyle kendini lunaparkta dönme dolabın tepesinde, sevdiği adamın kollarında buluyor. Ancak o gecenin sonunda Sanem'i de Can'ı da kötü bir sürpriz bekliyor... Sanem'in başına hiç tahmin etmediği bir şey gelmek üzere..."
Star Tv'nin sevilen dizisi Erkenci Kuş'ta dün akşam yayınlanan bölümdeki Demet Özdemir ve Can Yaman'ın canlandırdığı Sanem ve Can'ın öpüşme sahnesi izleyenleri ekranlara kilitledi. Herkes bu sahneyi konuşurken Onur Akay, Can Yaman'ın sevenlerine üzücü haberi verdi. Akay, Can Yaman'ın öpüşme sahnesinin çekimi esnasında kullanılan fıskiyeden dolayı hastalanarak hastaneye kaldırıldığını belirtti.
"FISKİYELİ SAHNELERİ ÇEKERKEN ÜŞÜTEREK RAHATSIZLANDI"
Onur Akay twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Can Yaman’ın hastanede çekilmiş fotoğrafını paylaşarak “Fıskiyeli sahneleri çekerken üşüterek rahatsızlanan Can Yaman hastaneye kaldırıldı ve bu akşamki bölümü hastaneden izliyor ama sağlık durumu iyi.” notunu düştü.
ÖPÜŞME SAHNESİNE ATIF YAPTI
Sevilen oyuncu Can Yaman da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öpüşme sahnesine atıfta bulunarak, “Yazıyorsunuz böyle fıskiyeli sahneleri sonra hastanelere düşüyoruz” dedi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum