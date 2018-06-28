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Erkenci Kuş 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Erkenci Kuş ilk bölümde neler oldu? (Konusu ve oyuncuları)

DİZİ HABERLERİ  | 28.06.2018 14:35 | Son Güncelleme

Erkenci Kuş 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Star TV'de Salı günü ilk bölümü ile ekrana gelen ve büyük ilgi gören Erkenci Kuş dizisi yeni bölüm fragmanı da merak uyandırdı. Başrollerinde Demet Özdemir ile Can Yaman'ın yer aldığı Erkenci Kuş ilk bölümde Sanem'in iş başvurusu yapması ile macera başladı. Sanem, firmanın sahibinin zıt karakterli oğulları Can ile Emre'nin ilgisi arasında sıkışıyor. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Erkenci Kuş 2. yeni bölüm fragmanı, dizinin konusu ve oyuncuları

Erkenci Kuş 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Erkenci Kuş ilk bölümde neler oldu? (Konusu ve oyuncuları)

Erkenci Kuş 2. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. 26 Haziran Salı günü Star TV'de başlayan Erkenci Kuş'un başrolünde Demet Özdemir ile Can Yaman yer alıyor. Erkenci Kuş ilk bölümü büyük ilgi gördü ve izleyicilerin dizi hakkında attığı tweetler ile TT olmayı başardı. Dizinin ilk bölümüne Sanem ile Can'ın öpüşmesi damga vurdu. Babası bakkal olan Sanem’in ablasının çalıştığı dergide işe başlamasıyla yaşanan olaylar konu edinen ''Erkenci Kuş'' ilk bölümde Sanem, Can ile Emre kardeşler arasında kalıyor. Peki Erkenci Kuş ilk bölümde neler oldu? İşte Erkenci Kuş 2. yeni bölüm fragmanı ve dizinin konusu ile oyuncu kadrosu...

ERKENCİ KUŞ 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



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ERKENCİ KUŞ İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sanem sabahları birkaç saat babasının bakkalında çalıştıktan sonra bütün gününü hayal kurarak ve kitabı üzerinde çalışarak geçirmektedir ve hayatından son derece mutludur. Ta ki anne babası kendisine doğru düzgün bir iş bulmazsa evlenmek zorunda olduğunu söyleyene kadar! Sanem bunun üzerine mecburen ablasının iş yerinde çalışmaya başlar. Hayallerini süsleyen büyük aşkının kendisini orada beklediğinden habersizdir henüz, üstelik bilmeden Can'a ve şirkete kurulan bir tuzağın parçası olur.

Yalanlar üzerine kurulan bir aşk olabilir mi? Ya Sanem? Nefret ettiği Can'a kalbini kaptırabilir mi?

ERKENCİ KUŞ İLK BÖLÜM İZLE

ERKENCİ KUŞ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Erkenci Kuş”ta olaylar Sanem’in, babası Nihat’ın yerine aileye ait bakkalı açmasıyla başlayacak. Küçük yaşlardan itibaren her sabah çok erken saatlerde nefes darlığı yaşayan babasının yerine bakkalı açan Sanem, ablası Lale’nin tam tersi doğal, neşeli ve yaşam dolu bir genç kızdır. Sanem, ablasının çalıştığı kadın dergisi Kontes’te eleman arandığını duyunca iş başvusu yapacak ve dizide macera da ondan sonra başlayacak. Derginin patronu Aziz beyin iki oğlu var; Can ve Emre...

Sanem işlerin pek de yolunda gitmediği dergide çalışmaya başladıktan sonra bir anda kendisini ilginç olayların içinde bulacak. Can Yaman’ın canlandıracağı patronun oğlu Can Divit’le arasında tesadüflerle başlayan yakınlaşma olayların yönünü değiştirecek. Son derece maceracı bir ruha sahip olan Can, şehir hayatının küçük hesaplarından uzak doğayı seven sportmen bir gençtir. Bu özellikleri Sanem’le arasında özel bir bağın kurulmasına da neden olacak.

OYUNCU KADROSU

Yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın, senaristliğini ise Ayşe Kutlu’nun üstlendiği, Erkenci Kuş'un kadrosunda Özlem Tokaslan, Cihan Ercan, Öznur Serçeler, Berat Yenilmez, Birand Tunca, Sevcan Yaşar, Ali Yağcı, Tuğçe Kumral, Anıl Çelik, Sibel Şişman ve Tuan Tunalı yer alıyor.

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