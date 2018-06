Erkenci Kuş dizisi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Erkenci Kuş için ilk yorumlar

Star TV'nin yeni yaz dizisi Erkenci Kuş ilk bölümüyle beğeni topladı. Romantik komedi dizisi Erkenci Kuş'te güzel oyuncu Demet Özdemir; üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulamayınca bakkal dükkanı sahibi olan babasına yardım eden deli dolu, hayalperest Sanem karakterine hayat veriyor. Genç oyuncu Can Yaman ise dünyaca ünlü bir fotoğrafçı olan Can karakterini canlandırıyor.

Yayınlandığı Salı akşamı Twitter'da en fazla konuşulan konulardan biri olan Erkenci Kuş dizisi için yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

ERKENCİ KUŞ GENEL KONUSU

Sanem’in, babası Nihat’ın bir bakkal dükkanı vardır. Küçük yaşlardan itibaren her sabah çok erken saatlerde nefes darlığı yaşayan babasının yerine bakkalı açan Sanem, ablası Lale’nin tam tersi doğal, neşeli ve yaşam dolu bir genç kızdır. Sanem, ablasının çalıştığı kadın dergisi Kontes’te eleman arandığını duyunca iş başvusu yapacak ve dizide macera da ondan sonra başlayacak.

Derginin patronu Aziz beyin iki oğlu var; Can ve Emre… Sanem işlerin pek de yolunda gitmediği dergide çalışmaya başladıktan sonra bir anda kendisini ilginç olayların içinde bulacak. Can Yaman’ın canlandıracağı patronun oğlu Can Divit’le arasında tesadüflerle başlayan yakınlaşma olayların yönünü değiştirecek. Son derece maceracı bir ruha sahip olan Can, şehir hayatının küçük hesaplarından uzak doğayı seven sportmen bir gençtir. Bu özellikleri Sanem’le arasında özel bir bağın kurulmasına da neden olacak.