MAGAZİN

Erkenci Kuş dizisinde flaş değişiklik! Erkenci Kuş yeni bölümler hangi gün yayınlanacak?

DİZİ HABERLERİ  | 06.09.2018 22:14 | Son Güncelleme

Star TV'nin sevilen romantik komedi dizisi Erkenci Kuş'un yeni yayın günü belli oldu. Demet Özdemir ve Can Yaman'ın başrollerde oynadığı Erkenci Kuş, yeni yayın döneminde gün değiştiriyor.

Erkenci Kuş dizisinde flaş değişiklik! Erkenci Kuş yeni bölümler hangi gün yayınlanacak?

Star TV'nin yaz aylarına damga vuran dizisi Erkenci Kuş'un yayın günü değişiyor. Reytinglerde aldığı başarılı sonuçlarla yeni dönemde de yayınlanmayan devam edecek olan Erkenci Kuş, Ufak Tefek Cinayetler’in başlaması ile birlikte gün değiştirecek.

Yeni sezonda çok daha sert hikayesi ve yeni karakterlerin katılmasıyla dikkat çekecek olan Ufak Tefek Cinayetler, Salı günleri yayınlanmaya devam edecek. Erkenci Kuş dizisi ise Cumartesi günleri izleyici ile buluşacak. Erkenci Kuş'un 11. bölümü ise önümüzdeki hafta Salı akşamı ekrana gelecek.

erkenci kuş 2

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Polen, Can’ı özel alanında, herkesten gizlediği kulübesinde, Sanem’in fotoğraflarıyla çevrili vaziyette bulunca aklı da kalbi de iyice karışıyor.

Sanem’in bütün geceyi Levent’le geçirdiğini düşünen Can, ertesi gün ekibiyle, onun organik içecek ürünü için reklam filmi hazırlamak zorunda. Üstüne üstlük Aylin’le birlikte çalışacak!

Acil set hazırlıkları tam gaz sürerken, boğazından geçecek her lokma konusunda hassas, organikçi müşteriye hizmet verebilecek set yemekçisi aranıyor. Leyla’nın ısrarını kıramayan Osman, bakalım bu görevin altından da alnının akıyla çıkabilecek mi? Nihat, Muzo ve Ayhan da tabii ki hep destek, tam destek. Mevkıbe de, iş kadını olarak markette otururken, kocasını reklam camiasına kaptırma tehlikesiyle karşı karşıya!

Sanem, ajansa gittiğinde Dilek Ağacı’na yüreğinden geçenleri yazıp, bağlıyor. Can’ın onu takip ettiğini sonradan görüyor. Can tabii ki o dileğin peşini bırakmayacak...


PARTNERÖzge'nin yeni merakıÖzge'nin yeni merakı
Sen Anlat Karadeniz ne zaman başlıyor? Sen Anlat Karadeniz 2. yeni sezon yayın tarihi belli oldu mu? Sen Anlat Karadeniz ne zaman başlıyor? Sen Anlat Karadeniz 2. yeni sezon yayın tarihi belli oldu mu?
4N1K İlk Aşk 9. yeni bölüm 2. fragmanı: Yaprak ile çetenin arasına Ali girdi! (4N1K İlk Aşk 9. Bölüm fragmanları ve özeti)4N1K İlk Aşk 9. yeni bölüm 2. fragmanı: Yaprak ile çetenin arasına Ali girdi! (4N1K İlk Aşk 9. Bölüm fragmanları ve özeti)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erkenci kuş erkenci kuş yeni yayın günü star tv Ufak Tefek Cinayetler

En Çok Okunan Haberler

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

İngiltere, Fransa, Almanya, Kanada ve ABD, Rusya'ya karşı birleşti

İngiltere, Fransa, Almanya, Kanada ve ABD, Rusya'ya karşı birleşti

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

Halil İbrahim Ünver kimdir? OTOKAR detayı!

Halil İbrahim Ünver kimdir? OTOKAR detayı!

Merkel'den Türkiye ile ilgili skandal sözler: Türkiye'nin "makul ölçüde" gelişmesi çıkarımıza

Merkel'den Türkiye ile ilgili skandal sözler: Türkiye'nin "makul ölçüde" gelişmesi çıkarımıza

Irak Basra’da göstericiler siyasi parti ve kamu binalarını ateşe verdi

Irak Basra’da göstericiler siyasi parti ve kamu binalarını ateşe verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meleklerin Aşkı 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ekrem Yağmur'u rehin alıyor!

Meleklerin Aşkı 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ekrem Yağmur'u rehin alıyor!

Sen Anlat Karadeniz'e yeni sezonda sürpriz transfer

Sen Anlat Karadeniz'e yeni sezonda sürpriz transfer

Keşke Hiç Büyümeseydik 1. bölüm fragmanı! Keşke Hiç Büyümeseydik ne zaman başlıyor?

Keşke Hiç Büyümeseydik 1. bölüm fragmanı! Keşke Hiç Büyümeseydik ne zaman başlıyor?

Sen Anlat Karadeniz ne zaman başlıyor? Sen Anlat Karadeniz 2. yeni sezon yayın tarihi belli oldu mu?

Sen Anlat Karadeniz ne zaman başlıyor? Sen Anlat Karadeniz 2. yeni sezon yayın tarihi belli oldu mu?

4N1K İlk Aşk 9. yeni bölüm 2. fragmanı: Yaprak ile çetenin arasına Ali girdi! (4N1K İlk Aşk 9. Bölüm fragmanları ve özeti)

4N1K İlk Aşk 9. yeni bölüm 2. fragmanı: Yaprak ile çetenin arasına Ali girdi! (4N1K İlk Aşk 9. Bölüm fragmanları ve özeti)

Reyting sonuçları 5 Eylül: Nefes Nefese 5. son bölümü reyting oranları nedir? Günün birincisi kim?

Reyting sonuçları 5 Eylül: Nefes Nefese 5. son bölümü reyting oranları nedir? Günün birincisi kim?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.