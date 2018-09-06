Erkenci Kuş dizisinde flaş değişiklik! Erkenci Kuş yeni bölümler hangi gün yayınlanacak?

Star TV'nin yaz aylarına damga vuran dizisi Erkenci Kuş'un yayın günü değişiyor. Reytinglerde aldığı başarılı sonuçlarla yeni dönemde de yayınlanmayan devam edecek olan Erkenci Kuş, Ufak Tefek Cinayetler’in başlaması ile birlikte gün değiştirecek.

Yeni sezonda çok daha sert hikayesi ve yeni karakterlerin katılmasıyla dikkat çekecek olan Ufak Tefek Cinayetler, Salı günleri yayınlanmaya devam edecek. Erkenci Kuş dizisi ise Cumartesi günleri izleyici ile buluşacak. Erkenci Kuş'un 11. bölümü ise önümüzdeki hafta Salı akşamı ekrana gelecek.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Polen, Can’ı özel alanında, herkesten gizlediği kulübesinde, Sanem’in fotoğraflarıyla çevrili vaziyette bulunca aklı da kalbi de iyice karışıyor.

Sanem’in bütün geceyi Levent’le geçirdiğini düşünen Can, ertesi gün ekibiyle, onun organik içecek ürünü için reklam filmi hazırlamak zorunda. Üstüne üstlük Aylin’le birlikte çalışacak!

Acil set hazırlıkları tam gaz sürerken, boğazından geçecek her lokma konusunda hassas, organikçi müşteriye hizmet verebilecek set yemekçisi aranıyor. Leyla’nın ısrarını kıramayan Osman, bakalım bu görevin altından da alnının akıyla çıkabilecek mi? Nihat, Muzo ve Ayhan da tabii ki hep destek, tam destek. Mevkıbe de, iş kadını olarak markette otururken, kocasını reklam camiasına kaptırma tehlikesiyle karşı karşıya!

Sanem, ajansa gittiğinde Dilek Ağacı’na yüreğinden geçenleri yazıp, bağlıyor. Can’ın onu takip ettiğini sonradan görüyor. Can tabii ki o dileğin peşini bırakmayacak...



